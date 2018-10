Pilotos exigem melhores pneus «full wet» à Pirelli

O crítico acidente de Jules Bianchi no GP do Japão continua a causar comoção no seio da F1, depois do piloto ter perdido o controlo do seu monolugar sob chuva intensa e ter colidido com a grua que removia o Sauber de Sutil. Agora, são vários os pilotos que pedem ao fornecedor de pneus do campeonato, a Pirelli, que melhore os seus pneus de chuva, que a maioria dos pilotos raramente vê como opção. Bianchi usava os pneus intermédios na altura do seu acidente.

Para Hamilton e Vettel, pilotos preferem arriscar o uso dos intermédios

Lewis Hamilton, actual líder do campeonato, confessa que é frequente os pilotos preferirem montar pneus intermédios (os Pirelli Cinturato Green) em vez dos designados «full wet» (os Pirelli Cinturato Blue) em condições de chuva. «Não é nenhum segredo que não são os melhores pneus de chuva que já conheci», afirma o inglês da Mercedes, explicando que são demasiado lentos.

«Queres um pneu que dissipe a água e não te force a usar os intermédios, que são muito mais rápidos, provavelmente quando não é suficientemente seguro fazê-lo.», acrescentou Hamilton.

Sebastian Vettel subscreve as palavras do inglês que poderá suceder-lhe no título mundial, afirmando que as preocupações dos pilotos já foram enviadas à Pirelli. Para o tetra-campeão mundial, os pilotos têm optado por restringir ao máximo o uso dos «full wet», «montando intermédios [de imediato] e assumindo o risco, apenas por ser o pneu mais rápido. É algo que precisamos de trabalhar.», esclareceu o alemão.

Cinturato Green - Cinturato Blue

Actualmente, a Pirelli oferece aos pilotos uma gama de seis tipos de pneus, quatro para piso seco e dois para condições de chuva. Estes segundos são os denominados «intermediate» (Cinturato Green, face à marca verde que os distingue) e «full wet» (Cinturato Blue, com marca azul).

Os intermédios que a Pirelli desenvolveu apra 2014 dissipam cerca de 25 litros de água por segundo à velocidade máxima, e tanto podem ser usados com a pista molhada como em piso seco. Por comparação, os «full wet» podem dispersar até 65 litros, e para 2014 o fornecedor italiano aumentou a durabilidade e melhorou o comportamento deste pneu em piso seco. Uma das inovações deste pneu é igualmente um novo padrão nas rodas traseiras, para reduzir a possibilidade de aquaplanning.