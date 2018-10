Covilhã x Benfica na Taça de Portugal 2014

APITO FINAL

90+3'. Gonçalo Guedes totalmente isolado...vai marcar, corre..corre...remata ao ângulo...mas a bola sai para fora! Que grande assitência de Nélson Oliveira!

90+3'. Cartão amarelo para Traquina por falta que impediu a saída de bola do Benfica.

90+1'. Substituição na formação do Benfica: Entra Lindelof e sai o lesionado e queixoso César.

89'. Cartão amarelo para Artur, que estava a queimar tempo.

85'. Subida do Covilhã, colocando o Benfica em sentido: Kizito tem sido essencial para esse atrevimento, mobilidade e maior disponibilidade física no ataque.

82'. Jonas coloca a bola na corrida de Oliveira, este remata com força mas Taborda defende com segurança.

78'. Substituição na formação do Benfica: Entra Nélson Oliveira e sai Derley.

76'. Substituição na formação do Sp. Covilhã: Entra Kizito e sai Tatui.

75'. Quebra física da equipa da casa, o Benfica capitaliza em cima desse factor e troca a bola com tranquilidade.

71'. Goooooloooo do Benfica!!! Jonas recebeu na passada e, cara-a-cara com Taborda, finalizou com classe pura!!! Excelente passe de Pizzi!!!

69'. Derley com chance de rematar para golo...Gilberto deu o corpo ao manifesto e bloqueou o intento do avançado brasileiro!

67'. Bom desarme de César a Tatui, corte limpo dentro da área a limpar o lance de ataque do Sp. Covilhã.

65'. Contra-ataque veloz do Benfica mal finalizado por Bebé: o seu remate saiu bastante ao lado da baliza.

64'. Bom trabalho técnico de Guedes, o cruzamento, pior, saiu directamente para fora. Boa capacidade de drible do jovem do Benfica.

57'. Confusão monumental no seguimento de um canto do Benfica...a bola dançou pelo coração da área sem que nenhum jogador conseguisse efectuar um remate ou um alívio, que trapalhada....a bola acabou nas mãos de Taborda!

53'. Cartão amarelo para Jonas.

54'. Gooooloooooo do Benfica!!! Empata na Covilhã, passe longo teleguiado de Cristante, Jonas desmarcou-se e isolou-se..depois foi só rematar de primeira!!!

54'. Passe longo de Cristante, entrada rápida de Jonas...

51'. Agostinho Soares eficaz nas tarefas defensivas, boa prestação do defesa da casa, eficiente e simples na resolução dos problemas

49'. Substituição na formação do Sp. Covilhã: Entra Elenilson e sai Bilel.

47'. Bilel está no relvado, lesionado, parece estar com dores intensas, será substituído.

46'. Roda novamente a bola no Complexo da Covilhã.

20:45. Inesperado resultado, alegria imensa nas bancadas do Complexo Desportivo da Covilhã, estádio cheio para ver o campeão Benfica defrontar a cidade da casa.O Benfica começou em vantagem, por Jonas, mas a formação da casa surpreendeu tudo e todos: com atitude, marcou dois golos, expondo a falta de coordenação e de atitude do Benfica - Traquina e Erivelto marcaram os golos da reviravolta.

INTERVALO

45+1'. Remate de Pizzi, defesa calma de Taborda.

43'. Goooooloooooo do Sp. Covilhã!!! Resultado inesperado, golo caseiro de Erivelto, cabeceamento exemplar na sequência de um livre cobrado para a área, desatenção total!!!

42'. Substituição na formação do Sp. Covilhã: Entra Xeka e sai Nana.

38'. Nana tem de ter cuidado, poderá receber o cartão amarelo a qualquer momento, precisa de acalmar os seus nervos.

37'. Benito faz um passe para o interior, Gonçalo Guedes recebe, olha para a baliza e dispara em arco...Taborda voa, estica-se e dá uma sapatada para canto! Defesa da noite, que categoria!

34'. O Benfica volta a comandar a cadência da partida, empurrando o Sp. Covilhã para a sua própria área.

32'. Cartão amarelo para Nana por falta sobre Jonas.

31'. Jonas coloca a bola em Bebé, este ganha o flanco e centra de modo rasteiro para Pizzi, vai marcar...Taborda defende com puros reflexos, que tremenda defesa!

29'. Combinação entre Bebé e Guedes, o jovem da formação dispara com intenção mas a bola sai para fora, sem significar qualquer perigo para Taborda.

28'. Ascendente da equipa da casa, tenta subir no terreno e assustar o Benfica.

25'. Substituição na formação do Benfica: Entra Gonçalo Guedes e sai Ola John.

24'. Remate de Traquina, na carreira de tiro central...a bola passa perto do poste, Artur esticou-se mas ficou a caminho...que lance de perigo!

22'. Gonçalo Guedes apressa o aquecimento, deverá entrar para o lugar do extremo holandês.

21'. Ola John, depois de um sprint, ficou agarrado a uma das coxas, parece estar mal tratado, deverá ser substituído.

13'. Lisandro cabeceou na sequência de um canto mas a bola não encontrou as redes de Taborda: aviso perigoso de Lisandro.

9'. Goooooloooo do Sp. Covilhã!!! Empate da equipa da casa, falha de Benito que deixou o cruzamento descobrir Traquina, este, isolado, desfeiteou Artur e lançou a alegria nas bancadas!!!

4'. Derley caiu de novo na área, o juiz manda seguir o lance.

2'. Tiago Moreira foi castigado com o cartão amarelo pela acção faltosa dentro da área.

2'. Goooolooooo do Benfica!!! Primeiro golo da partida logo ao segundo minuto, marca Derley, de grande penalidade a bater Taborda!!!

1'. Grande penalidade a castigar falta de Tiago Moreira sobre Ola John, Jonas vai marcar o castigo...

1'. Sai a formação da casa a jogar, roda a bola na Taça de Portugal!

APITO INICIAL

19:20. Formação inicial do Sp. Covilhã: Taborda, Joel, Massaia, Tiago Moreira, Soares, Nana, Tatui, Traquina, Gilberto Silva, Bilel, Erivelto

19:15. Formação inicial do Benfica: Artur, André Almeida, Benito, César, Lisandro López, Cristante, Bebé, Pizzi, Ola John, Derley, Jonas

16:45. Jonas, avançado brasileiro vindo do Valência, também poderá fazer hoje a sua estreia a titular, depois de ter marcado no primeiro jogo com a águia ao peito, diante do Arouca (4-0, para a liga portuguesa).

16:10. Jorge Jesus deixou claro o desejo do Benfica: «Queremos estar novamente no Jamor. Para isso, temos de ser melhores e nada melhor que prová-lo dentro das quatro linhas. Esperamos um jogo de festa, mas não podemos esquecer a responsabilidade de sermos os detentores do troféu», afirmou contundentemente na antevisão do duelo.

15:55. «Não vou estar a dizer que me preocupa um bom resultado, preocupa-me que a minha equipa tenha uma boa imagem. Que eu olhe para o jogo e diga que otimizei os meus recursos ao máximo, porque o resultado é subjectivo», afirmou Francisco Chaló, treinador do Sp. Covilhã, durante a semana. Expressou ainda um desejo curioso: «Marcar o golo da vitória no último segundo de jogo.»

15:45. Nélson Oliveira poderá fazer a sua estreia esta temporada pelo Benfica. Loris Benito também poderá finalmente jogar com a camisola encarnada, assim como Bruno Varela, guarda-redes titular da formação B. Pizzi poderá ser titular pela primeira vez. Guedes, Renato Sanches, Rui Fonte também poderão fazer a estreia pela formação sénior encarnada.

15:35. Jorge Jesus operou uma mudança radical no lote de convocados: Maxi Pereira, Samaris, Lima, Talisca, Gaitán, Salvio, Eliseu, Jardel e Enzo não foram chamados para o desafio na Covilhã. Para suprir essas ausências Jesus chamou seis jogadores da formação B: Lindelof, Renato Sanches, Rui Fonte, Gonçalo Guedes, Bruno Varela e Hélder Costa.

15:25. Benfica e Sporting da Covilhã já disputaram uma final da Taça de Portugal: por uma ocasião, na temporada de 1956/1957, o Benfica levou de vencida a formação serrana por 3-1, com golos de Salvador Martins, José Águas e Coluna. Fernando Pires marcou o golo da formação serrana. O Benfica alcançava a sua 9ª Taça de Portugal.

15:15. A última vez que as duas equipas se encontraram para a Taça de Portugal foi em 1985, na meia-final da prova: o Benfica recebeu e venceu o Sp. Covilhã por 2-0, com golos de Michael Manniche. «Águias» e serranos disputaram 10 encontros para a Taça, sem nunca o clube da Covilhã ter batido o Benfica - conseguiu sim arrancar três empates (em 1951, por 5-5; em 1952, por 2-2; em 1959, por 2-2).

15:10. A última vez que os dois clubes se defrontaram foi precisamente na segunda volta dessa temporada 1987/1988: o Benfica castigou na Luz o Sporting da Covilhã por 4-0, com golos bis de Magnusson e de Rui Águas.

15:00. Benfica e Sp. Covilhã enfrentaram-se por 40 vezes ao longa da História: o domínio é total por parte do Benfica, com 29 triunfos vermelhos e apenas 3 pertencentes aos serranos. Desde 1988 que Benfica e Sporting da Covilhã não se enfrentavam no reduto serrano: nessa altura, o Benfica bateu a formação caseira do Covilhã por claros 0-3, naquela que foi a última época do clube serrano na I Divisão. Os golos foram marcados por Diamantino Miranda (2) e Rui Águas.

14:50. O Benfica inicia a defesa do título rumo à 26ª Taça de Portugal. Na temporada passada, os encarnados começaram a competição contra o modesto Cinfães, encontrando-se a seguir com o rival eterno Sporting: num «derby» escaldante, o Benfica bateu o Sporting por 4-3 no prolongamento, com golos de Cardozo (3) e de Luisão. Os golos leoninos foram assinados por Capel, Maurício e Slimani.

14:40. O Sporting da Covilhã precisou de bater o Cesarense, por 1-3, no dia 28 de Setembro, para poder disputar agora a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Os golos da partida foram marcados por Zé Tiago, Bilel Aouacheria e Yannick Makota.

14:30. O Benfica inicia a defesa do título de campeão da Taça de Portugal, vencida na temporada passada: contra o Rio Ave, na grande final, o Benfica conquistou a primeira Taça de Portugal da era de Jorge Jesus. O golo de Gaitán fixou o resultado em 1-0, naquele que foi o jogo derradeiro da temporada 2013/2014. Antes já o Benfica falhara o título, na final, em 2012/2013, diante do Vitória de Guimarães.

14:10. O Benfica afigura-se como claro e inequívoco favorito nesta partida, enfrentando um adversário modesto que milita na II Divisão. Jorge Jesus aproveitará esse facto para rodar a equipa, alterar o plano de jogo e dar a titularidade a jogadores menos utilizados, tendo até em vista o jogo de Quarta-feira, para a Liga dos Campeões, entre Benfica e Mónaco.

14:00. Seja bem-vindo caro leitor, ao jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, Sporting Covilhã x Benfica, que será jogado no Complexo Desportivo da Covilhã, às 19:45 horas. Aqui, em Vavel.com iremos dar toda a atenção ao duelo que coloca frente-a-frente o modesto Covilhã e o detentor do título de campeão da Taça: siga connosco a partida, minuto a minuto, .