Mónaco vence Evian antes da recepção ao Benfica com golo luso

O conjunto orientado por Leonardo Jardim foi ao terreno do Evian ganhar por 2-0, num jogo a contar para a 10ª jornada do campeonato francês sendo que um dos golos teve «mão portuguesa» e contou com também com três portugueses.

A equipa monegasca entrou bem no jogo e aos 2 minutos já ganhava após o guarda-redes da equipa adversária cometer penálti sobre Lacina Traoré que veio substituir Berbatov que cumpria castigo. Na marca do castigo máximo, João Moutinho não desperdiçou sendo ele a tal «mão portuguesa» do encontro gaulês. O médio faria assim o seu primeiro golo da actual edição do campeonato francês.

O Evian procurou sempre reagir mas foi sempre demasiado inofensivo. O segundo golo acabaria por surgir ao 70 minutos com Ferreira Carrasco a marcar após assistência de Ricardo Carvalho. Caso para dizer, duas «mãos portuguesas».

O outro português, Bernardo Silva não foi titular mas entrou aos 58 minutos para o lugar de Valère Germain. O Mónaco subiu assim à condição ao 10º lugar enquanto o Evian desceu ao 17 posto da classificação da Ligue 1.