Liverpool vence o QPR por 3-2 num jogo louco em Londres

Minutos finais electrizantes em Loftus Road, com o Liverpool a ganhar por 1-0 desde os 67 minutos com um auto-golo de Richard Dunne, o jogo estava longe de estar decidido e o Chileno Eduardo Vargas, aposta de Redknapp para os últimos minutos, marcou pela primeira vez ao serviço do Queens Park Rangers, empatando a partida aos 87 minutos.

Com a partida empatada foi outro homem vindo do banco a mexer com o jogo. Coutinho, num bom lance individual, fez o 2-1 aos 90', ao que tudo indicava sentenciando o resultado final. Vargas não estava conformado e voltou a fazer o gosto ao pé apenas 1 minuto depois, bisando na estreia e empatando o resultado.

Num jogo já completamente partido a emoção não ficaria por aqui e novamente muito azar do QPR, com Caulker (central que rubricou uma bela exibição) a marcar um auto-golo, no seguimento de uma boa jogada de Sterling que tentava isolar Balotelli.

Com este resultado o Liverpool alcança o quinto lugar e o QPR continua em último, a 4 pontos da zona de manutenção. Vida dificil para Harry "Houdini" que até agora não tem sido feliz em Londres no comando de uma equipa com bons valores que tarda em atingir o potencial que tem.