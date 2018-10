Estrela do Sevilha Bacca no radar encarnado

A notícia foi avançada pelo portal fichajes.net que, este domingo, afirmou o interesse do clube da Luz no internacional colombiano, reconhecido como um dos melhores jogadores do plantel do Sevilha. Nesta situação, o jogador de 28 anos será um dos alvos escolhidos por Jorge Jesus para o reforço da equipa com a reabertura do Mercado, que ocorrerá em Janeiro, para reforçar o ataque.

Carlos Bacca, titularíssimo do Sevilha e uma enormíssima mais valia, tem contracto com o clube andaluz até 2018, com uma cláusula de rescisão que se encontra nos 30 milhões de euros. Esta quantia, de facto, poderá ser o maior impedimento para o clube das águias adquirir o jogador, mas o que é certo é que o interesse dos encarnados parece passível de dar frutos.

Recorde-se que o interesse pelo jogador do Sevilha poderá ter surgido na final da Liga Europa, na qual o jogador defrontou os encarnados, tendo este possivelmente crescido com a sua prestação no Mundial do Brasil.

De acordo com a mesma fonte, o Benfica poderá ter chegado à conclusão que a sua chegada «seria positiva para os interesses do clube», essencialmente pela sua boa prestação na Liga Espanhola - na passada época foi o melhor marcador do Sevilha, contando esta época já com 5 golos marcados e ocupando a posição do 4º melhor marcador actual do Campeonato, apenas atrás de Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo.