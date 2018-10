Gigantes de Londres piscam olho a André Silva

André Silva poderá estar a caminho de Inglaterra, para jogar num dos tubarões de Londres. Chelsea e Arsenal estão atentos à situação do avançado sub-19 Português, aparentemente em litígio com o clube azul e branco, por diferenças salariais entre as duas partes, um entrave no processo de renovação entre Dragões e André Silva.

O jornal Britânico "Mirror" noticia este Domingo o interesse de ambos os clubes Londrinos no concurso do jovem avançado que caso a renovação tarde em ser resolvida poderá sair a custo zero a partir de Janeiro.

Originalmente "número 10", depois extremo e agora avançado, André Silva deslumbrou no Europeu de sub-19 com 5 golos em outros tantos jogos e caso o FC Porto não consiga segurar a sua pérola não faltarão certamente interessados no concurso do jovem atleta.