Benfica: Jonas faz 'truque do chapéu' depois de Talisca

Talisca desbravou caminho e Jonas seguiu-lhe as pegadas um mês depois - o «hat-trick» completado no Sábado, diante do Sp. Covilhã, foi o segundo 'truque do chapéu» realizado esta temporada por um jogador das «águias». Anderson Talisca castigara, no dia 12 de Setembro, o Vitória de Setúbal, na quarta jornada do campeonato.

No passado Sábado, a noite foi de glória para outro brasileiro, Jonas, último reforço do Benfica. O antigo avançado do Valência realizou a segunda partida pelo Benfica, marcando três golos (leva quatro em apenas uma partida e meia, marcara diante do Arouca).

A ironia do contexto poderá encaminhar Jorge Jesus, técnico dos encarnados, a uma dor de cabeça saudável: quem sairá do onze titular do Benfica para que o reforço de última hora Jonas possa ser habitual peça-chave no esquema das «águias»?

A pergunta surge no horizonte do treinador do Benfica e a resposta não se afigura nada directa: sairá o goleador Talisca, novo talismã da equipa? Dificilmente isso será viável. Sairá um dos extremos habituais, Salvio ou Gaitán? Ainda menos verosímil. A questão estará em aberto nas próximas semanas: tem a palavra Jorge Jesus.