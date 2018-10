Force India quer liberdade para escolher os seus pneus

A Pirelli tem voltado a estar sob mira no paddock da Fórmula 1, depois de vários pilotos se queixarem de que os pneus de chuva do fabricante italiano são demasiado lentos e de que a escolha dos compostos para o GP da Rússia se revelou demasiado conservadora, retirando emoção à corrida. Agora é a Force India quem veio afirmar que a escolha devia ser colocada nas mãos das equipas e não do lado do fornecedor do campeonato.

Force India defende maior liberdade para aumentar emoção das corridas

Quem o diz é o director desportivo da equipa de Vijay Mallya, Otmar Szafnauer: «Por que não deixar cada equipa escolher as suas duas opções de pneus? Um carro estaria mais rápido, outro poderia correr mais tempo. Isso tornaria as corridas mais excitantes.», explicou Szafnauer.

Apesar da proposta da Force India, não será provável ver a regra aplicada pela FIA, já que seria um passo atrás na estratégia delineada para fazer face aos custos e problemas logísticos que uma tal possibilidade imporia.

«Primeiro, seria um pesadelo logístico. E haveria ainda o perigo de algumas equipas escolherem mal.», adiantou Paul Hembrey, director da Pirelli. Hembrey reforçou ainda que uma má escolha por parte de alguma equipa poderia ter consequências desastrosas para os pilotos: «Se os pneus colocarem um problema de segurança, somos nós os culpados, e não as equipas.»