Benfica e Porto escolhem Luis Duque para presidir à Liga de Clubes

Já foi dirigente do Sporting (por duas ocasiões) e Presidente da Associação de Futebol de Lisboa: Luis Duque foi a escolha consensual da grande maioria dos clubes da Primeira e Segunda Liga para liderar a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. A decisão foi consumada ontem na derradeira reunião, feita dois dias antes do prazo limite para apresentação de candidaturas para as eleições da Liga de Clubes.

Duque será assim o único candidato à presidencia da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, cuja eleição ocorrerá no próximo dia 27 de Outubro. «Foi uma escolha por unanimidade numa reunião muito pacífica, com muita conversa e muita vontade de resolver a questão. Todos os 27 clubes aqui presentes trabalharam num projeto sólido. Não pensamos em disputas de poder», veiculou o presidente do Estoril, Tiago Ribeiro, à saída da reunião, em Coimbra.

Benfica e FC Porto encabeçaram o processo de escolha de Luis Duque, como confirmou o presidente Tiago Ribeiro: «O nome foi apresentado durante a reunião. FC Porto e Benfica trabalharam nesse sentido. É um homem com vasta experiência no futebol profissional. Tem todas as condições para conduzir este processo», aventou, realçando as capacidades do ex-dirigente leonino, actualmente a contas com um processo judicial imposto pelo Sporting.