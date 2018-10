Schalke 04 x Sporting na Liga dos Campeões

No outro jogo do Grupo G, o Chelsea goleou o Maribor por 6-0 e soma sete pontos, enquanto os alemães ocupam o segundo lugar com cinco. O Maribor é terceiro com dois pontos e o Sporting permanece em último apenas com um. Na próxima jornada trocam os papéis com o Chelsea a ir até à Eslovénia e o Sporting a receber o Schalke 04. Esperemos que tenha gostado de mais este directo , continuam acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

Os leões foram bravos, lutaram e mesmo com 10 elementos e a perder por 3-1, com o segundo golo germânico em fora-de-jogo conseguiram empatar a partida. Quanto ao Schalke 04, mostrou aquilo que já se sabia uma equipa forte nas bolas paradas, mas muito permissiva na sua defesa e com dificuldades de construção de jogo e mudanças de velocidade.

Vitória dos alemães ao cair do pano numa grande penalidade que só o àrbitro de baliza viu. A bola bateu na cara de Jonathan Silva e o juiz russo deu indicação para a marca de onze metros.

FINAL DA PARTIDA! VITÓRIA DO SCHALKE POR 4-3 SOBRE O SPORTING.

90+3' Golo do Schalke 04! Choupo-Moting bate Rui Patrício.

90+2' Grande penalidade a favor do Schalke 04! A bola bate na cara de Jonathan Silva e o árbitro de baliza dá penalty.

90' Vão jogar-se mais três minutos.

89' Alteração no Sporting, saiu Carrillo e entra Diego Capel.

82' Substituição no Schalke 04, saiu Draxler e entra Sam.

81' Remate de Huntelaar com a bola a passar ao lado da baliza do Sporting.

78' GOOOLLLLOOOO DO SPORTING!!! Cruzmanento de Cédric e Adrien Silva ao segundo poste de cabeça bisa na partida.

72' Partida interrompida para assistir Howedes que está a sangrar da cabeça.

64' Substituição no Schalke 04, saiu Obasi e entra Meyer.

64' GOOLLLLOOO DO SPORTING!!! Adrien Silva reduz a desvantagem leonina.

63' Grande penalidade a favor do Sporting!!! Falta de Ayhan sobre Carrillo.

60' Golo do Schalke 04! Livre na direita e Howedes mais alto de cabeça aumenta a vantagem.

55' Cartão amarelo para Nani por derrube a Aogo.

50' Golo do Schalke 04! Huntelaar em fora-de-jogo remata cruzado sem hipóteses para Rui Patrício.

Substituição no Schalke 04 ao intervalo, saiu Boateng e entra Choupo-Moting.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE SAIU O SCHALKE 04!

O pior chegou num fatídico minuto 38' Maurício fez duas faltas e viu dois amarelos e na sequência do livre Obasi fez o empate, com Rui Patrício mal batido. Aguardemos pela segunda parte para ver de que forma a formação portuguesa vai reagir à desvantagem numérica.

A equipa leonina chegou à vantagem por Nani à passagem dos quinze minutos, mas pouco depois a primeira contrariedade com a saída de Slimani por lesão.

Primeira parte de maior domínio germânico, mas sem que com isso tenha criado perigo ao Sporting. Os leões sempre na expectativa a sair no contra-ataque e tentando que o ritmo de jogo seja baixo.

INTERVALO EM GELSENKIRCHEN!!! SPORTING E SCHALKE 04 EMPATADO A UMA BOLA.

45' Cartão amarelo para Cédric por falta sobre Draxler e livre perigoso a favor do Schalke.

38' Alteração no Sporting, saiu João Mário e entra Naby Sarr.

34' Golo do Schalke 04! Na sequência do livre Obasi salta de cabeça e Rui Patrício mal batido deixa a bola fugir por entre as mãos.

32' Segundo amarelo a Maurício e expulsão do central brasileiro.

25' Cruzamento rasteiro perigoso de Jonathan Silva com Farhmann a segurar a dois tempos.

24' Alteração no Sporting, saiu Slimani lesionado e entra Montero.

21' Draxler de novo com espaço na área remata, a bola toca em Jonathan Silva e sai pela linha de fundo.

20' Adrien Silva de fora da área a rematar para defesa segura de Farhmann.

18' Cartão amarelo para Maurício, que deixa o central brasileiro de fora da próxima jornada.

17' Resposta imediata do Schalke com Draxler sozinho ao segundo poste a rematar de primeira, mas a bola a sair ao lado.

16' GOOLLLLOOOO DO SPORTING!!! Canto rasteiro de João Mário para a marca de penalty e Nani sozinho atira e Farhmann deixa a bola passar por entre as pernas.

10' Dez minutos de jogo com ritmo baixo, o Schalke tem mais bola perante o Sporting que fica na expectativa, mas pressiona alto.

9' Slimani dentro da área remata, mas a bola passar por cima da barra.

4' Hoger com espaço em zona frontal atira à figura de Rui Patrício.

1' Remate de Nani já dentro da área alemã, com a bola a sair ao lado do poste esquerdo.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O SPORTING!

19:42. Entram as equipas no relvado da Arena de Gelsenkirchen quase cheia. Toca o hino da Liga dos Campeões.

19:32. Os dois conjuntos já regressaram aos balneários para daqui pouco voltarem para dar início ao encontro.

19:12. As duas equipas já vão aquecendo no relvado da Arena de Gelsenkirchen, onde esta noite devem marcar presença 50 mil espectadores, dos quais 1000 serão adeptos do Sporting.

19:02. Já terminou a partida realizada esta tarde, CSKA 2-2 Manchester City. Natcho empatou o jogo para a equipa russa de grande penalidade já perto do fim.

18:52. Roberto Di Matteo tem ao seu lado, Wetklo, Kirchhoff, Fuchs, Meyer, Sam, Barnetta e Choupo-Moting.

18:50. No banco de suplentes do Sporting estão Marcelo, Naby Sarr, André Martins, Rosell, Diego Capel, Carlos Mané e Montero.

18:48. O Schalke 04 alinha com, Fahrmann na baliza, defesa formada por Uchida, Howedes, Aogo e Ayhan, no meio-campo Hoger, Neudstader e Draxler, no ataque Boateng, Obasi e Huntelaar.

18:46. O Sporting joga de início com, Rui Patrício na baliza, a defesa com Jonathan Silva, Maurício, Paulo Oliveira e Cédric, o meio-campo com William Carvalho, João Mário e Adrien Silva, na frente Nani, Slimani e Carrillo.

18:45. Já temos equipas oficiais!

18:40. As indicações que surgem de repórteres da UEFA, que já se encontram dentro da Arena de Gelsenkirchen é de que o jogo se vai realizar com a cobertura do estádio fechada, pois a forte chuva e mesmo alguns relâmpagos que surgiram ao longo do dia assim o obrigam.

18:35. Tanto o Schalke 04 como o Sporting contam com um jogador japonês e peruano no seu respectivo plantel. Uchida e Farfán no lado germânico e Tanaka e Carrillo nos leões. No entanto apenas o lateral da equipa alemã e o extremo da formação portuguesa devem alinhar na partida desta noite, já que Farfán se encontra lesionado e Tanaka não tem sido opção para Marco Silva.

18:25. Com vinte minutos jogados na segunda parte, o CSKA reduz para 1-2 a vantagem do Manchester City com um golo de Doumbia.

18:15. A forte chuva que tem caído ao longo de todo o dia levou os responsáveis do Schalke a cobrir o tapete verde accionando o tecto amovível do palco do jogo. No entanto ainda não é certo que a partida se jogue dentro do «pavilhão» ou se a UEFA dará instruções para que a cobertura seja aberta.

17:55. No único jogo que já decorre desta jornada milionária, o Manchester City vence ao intervalo na Rússia o CSKA por 0-2, com golos de Sérgio Aguero e James Milner.

17:30. O último triunfo do Sporting sobre um conjunto germânico aconteceu na fase de grupos da Liga Europa, na edição de 2009/2010. Nessa época os leões derrotaram em Alvalade o Hertha de Berlim por 1-0, com um golo marcado por um jogador que hoje ainda faz parte do plantel leonino, Adrien Silva.

17:15. A Arena de Gelsenkirchen é no entanto um palco de boas memórias para Portugal. Foi lá que em 2004 o Porto de José Mourinho venceu esta mesma Liga dos Campeões, ao bater na final o Mónaco por 3-0, mas onde também a selecção nacional se apurou para as meias-finais do Mundial de 2006, após derrotar a Inglaterra por 3-1 nas grandes penalidades, e como não há duas sem três... esperemos que este mesmo palco volte hoje sorrir desta vez ao Sporting.

17:05. O primeiro jogo da jornada de terça-feira da Liga dos Campeões principiou às 17h00, com o CSKA a receber à porta fechada o Manchester City em partida do Grupo E.

17:00. O Schalke 04 ainda não perdeu nenhum dos cinco encontros disputados em casa esta temporada, mas por seu turno o Sporting também ainda não foi derrotado nos jogos realizados fora de Alvalade.

16:45. O Sporting pode assim fazer história duplamente esta noite, caso consiga derrotar o Schalke 04 os leões vencem não só pela primeira vez em solo alemão, como se tornam a primeira equipa portuguesa a derrotar a formação de Gelsenkirchen no seu reduto.

16:35. O Schalke 04 já por quatro vezes defrontou equipas portuguesas, tendo não só vencido sempre os encontros disputados em Gelsenkirchen, como seguindo em frente na prova em disputa. Na fase de grupos da Liga dos Campeões na edição de 2010/2011 venceu em casa por 2-0 o Benfica, saíndo da Luz com um triunfo por 1-2. Nos oitavos-de-final da época 2007/2008 vitória na Alemanha sobre o Porto por 4-1 em grandes penalidades, após ambas terem vencido os respectivos jogos por 1-0. Na temporada de 1976/1977 derrotaram de novo os portistas na primeira eliminatória da Taça UEFA num total de 5-4 das duas mãos, com 3-2 no reduto alemão. Finalmente em 1997/1998 foi a vez do Sp. Braga cair aos pés do germânicos com um desaire por 2-0 em Gelsenkirchen, após o nulo no Minho. No total o Schalke 04, venceu oito jogos e perdeu apenas um contra as formações lusas.

16:25. Marco Silva reconheceu o poderio dos alemães e deu favoritismo ao Schalke: «Vamos enfrentar um adversário com grande poder e que nos vai obrigar a estar a um nível altíssimo. A perfeição não existe mas teremos de estar perto dela. O Schalke parte em alguma vantagem», confirmou o técnico português, que referiu-se à ambição de vencer na Alemanha: «A mentalidade que temos incutido tem a ver com a ambição enorme de querer vencer todos os jogos. A falta de vitórias na Alemanha é uma realidade, é um elemento extra sobre o qual falamos e temos em mente.»

16:15. Roberto Di Matteo deixou elogios ao conjunto leonino, vendo talento para além do famoso Nani: «Nani pode ser decisivo, mas há outros, como Carrillo ou Slimani. Jogadores como esses podem decidir qualquer jogo», analisou o italiano na antevisão. «A perspectiva é boa, principalmente porque jogamos em casa», apontou Di Matteo, que procura a primera vitória no grupo.

16:10. Em apenas dois jogos da Liga dos Campeões, o Sporting já apresentou 8 jogadores formados no seu clube. Diante do Maribor, os Leões actuaram de início com 6 jogadores da formação, utilizando mais dois posteriormente, vindos do banco (Mané e João Mário). Rui Patrício, Cédric, William Carvalho, Adrien, André Martins e Nani foram os restantes jogadores que fizeram parte desse lote formado na academia de Alcochete.

16:05. João Mário tem sido outro dos elementos do Sporting em foco nas últimas semanas. O médio centro leonino de 21 anos ganhou a titularidade no meio-campo, ao lado de Adrien e William Carvalho, remetendo André Martins, até então titular crónico, para o banco de suplentes. A sua irreverência ofensiva, a sua capacidade de manter a bola em sua posse e os seus perigosos movimentos verticais têm sido elogiados pela crítica desportiva - será novamente titular hoje, completando a sua 3º aparição na competição.

15:55. A maior ameaça dos Mineiros germânicos é o ponta-de-lança goleador Klaas-Jan Huntelaar, que é a grande estrela da formação agora orientada por Roberto Di Matteo. O jogador holandês de 31 anos marcou os dois únicos golos da equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo sido indispensável para os 2 pontos que o Schalke 04 tem até agora. Huntelaar leva 5 golos na temporada (3 na Bundesliga e 2 na Liga milionária).

15:45. Nani tem sido um dos jogadores em destaque no Sporting, tendo tomado as rédeas do ataque leonino, devido às suas qualidade técnicas e à sua velocidade estonteante. O extremo emprestado pelo Manchester United tem impressionado dentro de campo não só pelas jogadas de ruptura que tanto gosta de fazer, mas também pela veia goleadora: já apontou 4 golos esta temporada (2 na liga, 1 na Taça de Portugal e 1 na «Champions»).

15:35. O Sporting chega a este encontro europeu num momento de forma bastante positivo: os Leões vêem de uma vitória moralizadora, por 1-3, frente ao rival FC Porto. O clube de Alvalade visitou o Estádio do Dragão e saiu de lá com a vitória na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, com golos de Marcano (auto-golo), Nani e Carrillo. A boa exibição leonina abre boas perspectivas para o duelo de hoje - o Schalke 04 também vem de uma vitória, menos fulgorante, sobre o Hertha BSC para a Bundesliga, por 2-0, com golos de Huntelaar e Julian Draxler.

15:30. O Sporting possui apenas 1 ponto, conquistado fora, perante o NK Maribor: Nani marcou o golo leonino, comprovando estar em grande forma. Na segunda jornada, em Alvalade e frente ao Chelsea, o Sporting teve imensas dificuldades para travar o clube londrino - Matic acabou por marcar o golo da vitória numa partida em que Rui Patrício realizou defesas quase impossíveis, impedindo a goleada e recebendo elogios de José Mourinho. Os leões precisam hoje de vencer para manter intactas as esperanças de se qualificarem para a fase seguinte.

15:25. A História diz-nos que o Sporting nunca conseguiu vencer na Alemanha: em nove deslocações, nunca os Leões foram capazes de trazer da Alemanha um triunfo, tendo um empate 0-0, diante do Bayern Munique, em 2006, sido o melhor resultado obtido até aos dias de hoje. Marco Silva poderá levar o Sporting a quebrar a malapata sportinguista.

15:20. Schalke 04 e Sporting nunca se defrontaram, sendo este jogo o primeiro embate entre os alemães de Gelsenkirchen e portugueses de Lisboa. Os germânicos contam com 2 pontos no grupo G, fruto de dois empates por 1-1, primeiro contra o Chelsea (Huntelaar empatou) e depois diante do NK Maribor (Huntelaar voltou a marcar). Diante do Sporting, em casa, o Schalke jogará para ganhar e aumentar as chances de se qualificar para os oitavos-de-final da prova.

15:15. Pelo contrário, o Schalke 04 está habituado a competir na Liga dos Campeões: neste milénio é já a sétima vez que o clube alemão participa na fase de grupos da prova milionária, marcando presença assídua desde 2005/2006. O Schalke 04 chegou aos oitavos-de-final nas duas últimas participações (2012/2013 e 2013/2014) e alcançou as meias-finais em 2010/2011, acabando por ser eliminado pelo Manchester United - experiência competitiva maior por parte da formação germânica.

15:10. O Sporting regressou às lides da Liga dos Campeões esta temporada, colocando fim a um jejum de 5 anos no qual esteve afastado da competição devido ao insucesso doméstico. O regresso foi marcado por um empate com o NK Maribor, da Eslovénia (1-1), ao qual se seguiu uma derrota em casa (0-1) diante do poderoso Chelsea de José Mourinho - Rui Patrício realizou uma exibição inolvidável.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão do jogo da Liga dos Campeões: Schalke 04 x Sporting, da fase de grupos da competição europeia. Aqui em Vavel.com acompanharemos todos os passos da emissão, dando destaque à cobertura do jogo, que se jogará no Veltins Arena, às 19:45 horas.