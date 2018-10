Porto da «Champions» para esquecer a Taça

O Futebol Clube do Porto defronta hoje o Athletic Bilbao num jogo a contar para o Grupo H da Liga dos Campeões. Os dragões partem para esta partida no primeiro lugar do grupo com 4 pontos e o Bilbao tem apenas um, sendo assim o último classificado do grupo.

Bilbao atravessa período de seca

Ambas as equipas têm tido percursos complicados na presente temporada, o Bilbao não vence desde Agosto e encontra-se no 17º lugar da Liga Espanhola, já a equipa portuguesa conta com apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos e vem de uma derrota na Taça de Portugal, frente ao Sporting, o que afastou os azuis e brancos da competição.

No que há história diz respeito, Bilbao e Porto encontraram-se há 58 anos em jogos a contar para a actual Taça UEFA, em que o clube espanhol levou a melhor nas duas jornadas. Hoje a história pode ser diferente no Estádio do Dragão, o treinador do Atlético Bilbao, Ernesto Valverde, dá o favoritismo ao Porto, tanto no jogo de hoje como no Grupo H. «É uma equipa muito forte, um grande da Europa, habituado a estar na Champions. É o favorito do grupo», concluiu o técnico espanhol.

Rotatividade de Lopetegui na berlinda

A rotatividade utilizada por Lopetegui desde que chegou ao clube português foi abordada em conferência de imprensa e Valverde acredita que se trata que «uma vantagem para Lopetegui poder mudar, por vezes, cinco jogadores. Apesar dessas mudanças, tem sempre boas garantias».

Já Lopetegui aponta esta partida como a mais difícil da época, «O Atlético Bilbao é, sem qualquer dúvida, a equipa mais forte e mais completa que vamos defrontar este ano», afirmou o técnico do Porto. Questionado sobre a relevância da derrota frente ao Sporting na Taça, o técnico crê que «ter um encontro desta importância logo após esta derrota é muito bom, porque queremos apagar a má memória do último duelo».

Martins Indi e Alex Sandro saltam para o onze

As escolhas do treinador são muitas vezes difíceis de adivinhar, porém a única baixa do plantel é o guarda-redes Helton, ainda lesionado. Lopetegui chamou 20 nomes e em relação ao jogo com o Sporting, saem Reyes e José Angel (jogadores não inscritos na competição) e entram Martins Indi, Alex Sandro, Ricardo Pereira e Evandro.

1956: ano da estreia com Porto e Bilbao como intérpretes

O jogo disputar-se-á hoje no Estádio do Dragão, às 19h45 e será arbitrado pelo árbitro esloveno Damir Skomina, que ajuizará um duelo que apenas teve dois encontros prévios na História do futebol, datados de um longíquo ano de 1956: nessa altura, Porto e Bilbao realizavam a sua estreia na Taça dos Campeões Europeus, numa eliminatória que sorriu aos bascos (venceram as duas partidas).

Onzes prováveis