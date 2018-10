Nico Hulkenberg permanecerá na F1 em 2015

A Sahara Force India, confirmou recentemente que Nico Hulkenberg continuará a fazer parte da sua dupla de pilotos de Fórmula 1, em 2015. Após muita especulação acerca da sua saída da modalidade para a equipa Porsche das 24 horas de Le Mans, o piloto alemão vê assim o seu futuro assegurado na F1, pelo menos durante o próximo ano.

O piloto de 27 anos pontuou em 13 dos 16 Grandes Prémios já disputados, sendo que, devido às boas prestações, a equipa indiana está a ter a sua melhor época de sempre.

Vijay Mallya e Nico Hulkenberg em sintonia

«Todos os membros da equipa estão contentes com a continuidade do Nico em 2015.», declarou Vijay Mallya, dono da equipa indiana. «Ele tem feito um trabalho tremendo durante este ano, ganhando pontos no campeonato cruciais para a equipa. Nós conhecemos o Nico extremamente bem: ele é um verdadeiro piloto e sabe como motivar a equipa. Estou convencido que ele é um dos melhores talentos em pista e é um orgulho que este continue a representar as cores da Sahara Force India.», acentuou o empresário.

Hulkenberg demonstrou o seu agrado por poder continuar na F1 e ao serviço da Force India, onde o alemão diz sentir-se bem. O alemão revelou-se em sintonia com a sua estrutura, e mostrou estar ambicioso para a temporada que se avizinha: «É bom poder confirmar os meus planos para a próxima época. É uma equipa que eu conheço extremamente bem e temos partilhado um óptimo ano, com óptimos resultados. A equipa tem grandes ambições e eu acredito que podemos ser ainda mais competitivos no próximo ano. Temos uma parceria muito forte, a Mercedes, e a equipa está motivada e desejosa de mais sucesso. Tenho um óptimo "feeling" para 2015 e sinto-me entusiasmado em continuar a conquistar bons resultados.», declarou o piloto alemão.

Quanto ao seu companheiro de equipa, Sergio Perez, este já revelou interesse em permanecer na equipa indiana. Contudo, até ao momento, ainda não foi confirmada a sua renovação para 2015.