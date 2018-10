Caterham em risco de não ter carros para o GP dos EUA

Os problemas financeiros da Caterham continuam a pairar como um espectro em Leafield, e de acordo com a Reuters a equipa inglesa pode mesmo ver-se impedida de fazer alinhar os seus monolugares em Austin, no GP dos EUA, no primeiro fim-de-semana de Novembro.

Caterham pode perder carros e ter de procurar nova casa

O problema está numa disputa legal entre a Caterham e Finbarr O'Connell, que se recusa a enviar os monolugares verdes da equipa para os EUA sem antes alcançar um acordo com a marca. O'Connell é o homem apontado para a administração em representação dos credores lesados pela equipa, entre os quais se conta o banco malaio Exim.

«A informação legal que tenho é que sou possuidor dos carros, e não permitirei que saiam da fábrica até termos chegado a um acordo aceitável.», afirmou O'Connell, que deixou ainda no ar a possibilidade da equipa de F1 ser expulsa da fábrica de Leafield, caso não se chegue a um acordo entre as duas partes.

O envio dos monolugares da Caterham para os EUA estaria, segundo a Reuters, agendado para o próximo fim-de-semana.