Rio Ave joga cartada decisiva na Roménia

A equipa de Vila Conde ainda não marcou qualquer golo nesta fase de grupos, o que contrasta desde logo com a equipa romena que tem o melhor ataque com sete golos apontados, seis dos quais marcados na última ronda também em casa diante do Aalborg.

Com três pontos somados o Steaua Bucareste sabe que novo triunfo caseiro os catapulta para a luta pelo apuramento, ao contrário do Rio Ave que em caso de vitória dos dinamarqueses sobre o Dínamo Kiev, pode ver os seus três adversários ficarem com seis pontos o que deixaria a turma portuguesa praticamente arredada da prova.

«Somos um conjunto de grande qualidade»

Na antevisão do encontro Pedro Martins mostrou-se confiante rejeitando a ideia desta ser uma partida decisiva. «O Steaua fornece jogadores para a selecção é uma grande equipa, mas o Rio Ave também tem qualidade. Vamos discutir o resultado e temos a convicção de que teremos resposta a dar nos jogos em casa», sublinhou. O facto do jogo pode ser jogado com a cobertura fechada não é para o técnico um problema. «É um prazer enorme e um orgulho jogar num palco destes, foi isso que o Rio Ave procurou, jogar ao mais alto nível em estádios desta dimensão», referiu. Pedro Martins acredita que equipa vai novamente deixar boas indicações, tal como aconteceu nos dois desafios anteriores. «Estou convencido de que iremos deixar de novo uma boa imagem em Bucareste, porque somos um conjunto de grande qualidade», concluiu.

«Uma oportunidade para conseguir vingança»

Raul Rusescu avançado que na última época representou o Sp. Braga, não esquece as duas eliminações dos minhotos aos pés do Rio Ave na Taça de Portugal e Taça da Liga. «Estes jogos com o Rio Ave são para mim, uma oportunidade para conseguir vingança. Eles eliminaram-nos em duas meias-finais e eu joguei nesses três jogos», afirmou. O jogador está a par das mudanças efectuadas na formação portuguesa. «Sei que mudaram de treinador e que alguns jogadores saíram. Gostam de ter a posse de bola e apesar de terem perdido os dois jogos na Liga Europa, são uma boa equipa e vamos encarar o jogo de forma séria», referiu. O ponta-de-lança, atira a pressão para o lado vilacondense. «Eles lutam para sobreviver, enquanto nós com duas vitórias ficamos praticamente apurados», sublinhou.

Lionn e Pedro Moreira são baixas confirmadas por lesão no Rio Ave, enquanto no lado do Steaua, Bourceanu e Iancu não contam para o técnico Constantin Galca também por lesão, enquanto o próprio Rusescu com um problema no ombro está em dúvida. A grande figura é o avançado Claudiu Keseru que apontou três golos na goleada de 6-0 aplicada ao Aalborg na segunda jornada, de resto a equipa romena não perde há seis partidas da UEFA tendo mesmo vencido os quatro jogos disputados em casa nas provas europeias nesta época.