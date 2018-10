Director do Schalke critica Platini e dá razão ao Sporting

Dois dias depois da polémica derrota do Sporting em Gelsenkirchen, sentenciada por um «penalty fantasma» e uma arbitragem muito questionada do russo Sergey Karasev, o Director-Geral do Schalke 04 veio mostrar-se solidário para com as queixas apresentadas pelo Sporting:

«Compreendo a ira deles e também eu teria perdido a calma perante o que aconteceu», afirmou Horst Heldt em declarações hoje citadas pela imprensa alemã.

O dirigente, conhecido pela sua oposição aos árbitros de baliza e acérrimo defensor da implementação de tecnologias no futebol, aproveitou uma vez mais a oportunidade para mandar um recado a Michel Plattini, o Presidente da UEFA, que por outro lado se tem manifestado desde sempre contra esta medida.

«Desta vez tenho de dizer: grande ideia de Platini, porque o sistema funciona!», ironizou Heldt, que com estas declarações vem sustentar ainda mais as queixas do Sporting para com a arbitragem da partida de terça-feira da Liga dos Campeões entre o Schalke 04 e o Sporting, ganha pelos alemães (4-3).