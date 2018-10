Estoril à procura de fazer história novamente

José Couceiro conduziu o Estoril Praia a um resultado histórico na jornada anterior, recebendo e vencendo os gigantes helénicos. Esta vitória (a primeira em noites europeias da historia dos Amarelos da linha) faz a equipa sonhar com a qualificação, num grupo muito difícil com adversários com outra experiência de Europa.

Hoje, no Estoril, o jogo não será nada fácil mas «a equipa sente que pode ganhar», quem o garante é Couceiro, que fala em respeito pelo Dinamo mas não medo e garante que o Estoril recebe hoje as 20:05 horas, «a equipa mais forte do grupo».

Também Tozé, jovem médio do FC Porto cedido pelos dragões aos canarinhos, falou na antevisão do jogo e confirmou a confiança no balneário, rejeitando um impacto negativo da eliminação precoce da Taça frente ao Varzim. Tozé afirmou que «O Dínamo é favorito e temos noção que vai ser difícil, mas queremos vencer. O jogo da Taça de Portugal já faz parte do passado e agora estamos concentrados em fazer um melhor resultado neste jogo».

Os Russos levam 3 vitórias em outros tantos jogos na Liga Europa e estão actualmente no terceiro lugar da Liga Russa, provas da qualidade do conjunto de Stanislav Cherchesov que conta com jogadores como os veteranos Valbuena, Zhirkov e Kuranyi e o jovem Kokorin (um dos mais talentosos futebolistas russos desta geração).