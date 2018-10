Luis Enrique: o regresso ao Bernabéu no escaldante Real - Barça

Luis Enrique, de 44 anos, foi jogador do Real Madrid entre 1991 e 1996 e participou na vitória da equipa então treinada por Jorge Valdano contra o Barcelona. O resultado fixou-se em 5-0 na temporada 1994-1995 e ,o agora treinador, marcou um golo. Um ano depois tornou-se jogador «Blaugrana» e no clube permaneceria durante 8 épocas, de 1996/1997 a 2003/2004 - Os adeptos do Real Madrid nunca o irão perdoar.

Em anteriores declarações tinha declarado que «o Bernabéu é o lugar onde mais me orgulho de ser um adepto do Barcelona». Em 14 clássicos pela equipa catalã todas para o Campeonato Espanhol, marcou cinco golos, vencendo seis, empatou quatro e perdeu outras quatro. O seu clássico inesquecível será o de Fevereiro de 1999 - na ocasião fez dois golos na vitória em casa por 3-0. Rivaldo fez o outro tento. Enrique foi companheiro de Figo no Barcelona.

Depois de se ter aposentado em 2004, Luis Enrique ingressou na carreira de treinador em 2008 (no Barcelona B) e jogou contra o Real Madrid pelo Celta na temporada de 2013/2014. Na temporada passada perdeu no Bernabéu por 3-0 mas na volta, na penúltima jornada, a equipa de Vigo venceu em casa por 2-0 e tirou qualquer chance matemática de título aos «Merengues».

No Sábado, em jogo quente da Liga BBVA, Luis Enrique vai regressar a uma casa que conhece bem, liderando pela primeira vez, a partir do banco, o clube catalão num «clássico» escaldante diante do Real Madrid.