Protesto do Sporting será avaliado pela UEFA até Terça

O Sporting mostrou a sua indignação no seguimento da má actuação da equipa de arbitragem do Schalke 04 x Sporting, da passada Terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em pleno Veltins Arena, o Sporting estava a escassos minutos de garantir um épico empate depois de ter estado a perder por 3-1 e reduzido a 10 jogadores.

Mas, em cima do minuto 90, Sergey Karasev assinalou uma grande penalidade a favor dos alemães, punindo uma inexistente mão na bola de Jonathan Silva. A errada decisão do árbitro russo (induzida pelo conselho do árbitro de baliza) provocou a derrota leonina e a total indignação por parte de equipa técnica e directiva. Em comunicado, o Sporting anunciou na Quarta-feira que iria apresentar um protesto junto da UEFA - o processo será analisado pelo Comité e Controlo de Ética e Disciplina da UEFA, esperando-se desenvolvimentos até Terça-feira próxima.

Eis o comunicado do Sporting:

«O Sporting Clube de Portugal quer agradecer aos seus adeptos todo o magnífico apoio dado em Gelsenkirchen e na chegada da equipa a Alvalade, não nos podendo esquecer daqueles milhões que foram acompanhando a nossa equipa que, apesar de todas as contrariedades, voltou a dignificar a nossa camisola.



Pese todo o esforço, não nos foi permitido alcançar o resultado ambicionado. O sentimento de indignação é geral mas nada nos esmorece nem aos nossos adeptos, que fizeram questão de mostrar o seu apoio a altas horas da madrugada, na chegada da equipa ao Estádio José Alvalade, demonstrando toda a sua solidariedade e incentivando os nossos jogadores, equipa técnica e restante staff.



Como é de conhecimento público o Sporting tem feito um trabalho muito sério e rigoroso, apresentando propostas concretas para a melhoria do futebol, entre elas a introdução das novas tecnologias, nomeadamente a possibilidade de o quarto árbitro, durante o jogo, poder recorrer a imagens que lhe permitam auxiliar o árbitro principal, evitando os erros grosseiros que descredibilizam o futebol. A realidade dos factos cada vez mais demonstra que estamos certos no caminho a percorrer. Mais do que pensar em pessoas, seria bom que se pudesse, de vez, olhar seriamente para aquilo que é substantivo e estruturante para a melhoria do futebol e do desporto em geral.



Face aos acontecimentos do jogo da Liga dos Campeões que opôs a nossa equipa frente ao Schalke 04, a Sporting SAD decidiu apresentar um protesto junto da UEFA.



Estamos convictos por todo o trabalho desenvolvido que os nossos sócios e adeptos vão continuar a fazer crescer a Onda Verde no apoio à nossa equipa e que o mesmo se fará sentir, já no próximo Domingo, pelas 18 horas, no jogo frente ao Marítimo, no Estádio José Alvalade.»