UEFA retira 3 pontos a Albânia e Sérvia

Na manhã desta sexta-feira foi tornada pública a decisão da UEFA relativamente ao castigo a aplicar às selecções albanesa e sérvia. Depois de terem protagonizado um triste episódio do futebol mundial, a UEFA sancionou as duas nações com a perda de 3 pontos, com a consequente atribuição de derrota na partida referente ao apuramento para o Euro 2016.

Albânia e Sérvia são severamente punidas

Na partida referente ao apuramento para o europeu organizado pela seleção francesa, Albânia e Sérvia, que compõem o grupo I com as selecções portuguesa, arménica e dinamarquesa, estiveram envolvidas num episódio lamentável que em nada promoveu a prática do desporto rei. Relembre-se que ao minuto 41 deste mesmo jogo um adepto albanês invadiu o campo com um drone com uma bandeira albanesa, que promovia a independência do país, promovendo assuntos políticos, o que acabou por gerar um conflito que levou o sérvio Mitrovic a iniciar os confrontos, instalando-se um caos que não mais permitiu a continuidade do jogo.

Depois deste sucedido, a UEFA analisou o caso e decidiu castigar a conduta imprópria destas duas nações com a perda de 3 pontos para cada uma, saindo ambas derrotadas da partida.

Dinamarca e Portugal saem beneficiados com decisão da UEFA

Depois da decisão da UEFA, o grupo I de apuramento para o Campeonato da Europa dita que a Dinamarca passe a liderar o grupo com 4 pontos (3 jogos), seguida da Albânia, que tem agora 4 (também 3 jogos), logo seguida de Portugal com 3 (2 jogos), restando a Sérvia e a Arménia na última posição, ambas com apenas 1 ponto (2 jogos).

Perante esta classificação, é de realçar que a selecção portuguesa acaba por ser a mais beneficiada, uma vez que apenas disputou duas partidas, uma das quais frente à líder Dinamarca, que venceu, tendo ainda muita margem de manobra para se classificar em primeiro lugar. Por outro lado, relembre-se que, no primeiro jogo, Portugal saiu derrotado frente à Albânia, que leva já 3 jogos disputados, o que em termos práticos significa que a selecção das Quinas acaba por recuperar os pontos perdidos.

Para a selecção de todos nós, resta continuar o trabalho iniciado por Fernando Santos e reunir esforços já para a próxima partida frente à Arménia, para conquistar mais 3 pontos. Para além disto, relevo ainda para uma sanção que obriga as duas selecções a pagar uma verba a rondar os 100 mil euros, com a agravante de a selecção da sérvia ter de disputar as duas próximas partidas no seu reduto à porta fechada.