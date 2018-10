Arouca x FC Porto

Por parte do VAVEL Portugal é tudo, agradecemos a preferência no acompanhamento deste directo e a tarde de Domingo reserva-lhe mais dois emocionantes jogos com o Sporting e o Benfica a entrarem em campo para defrontarem o Marítimo e o Braga, respectivamente.

Depois do intervalo, Pedro Emanuel arriscou tudo e colocou em campo o avançado Roberto, que até entrou bem na partida mas nada pôde fazer para contrariar a supremacia azul e branca. O meio-campo liderado por David Simão e Artur não teve habilidade para contornar o compacto miolo liderado por Casemiro, Herrera e Quintero e o 0-4 adivinhava-se. Ao minuto 59, o fabuloso Jackson surgiu mais uma vez na grande área contrária fazendo valer da veia goleadora apontando o seu 7º golo na prova, abrindo o fosso para um Arouca que já não conseguia construir lances de grande perigo. Depois do golo, Roberto ainda ameaçou Fabiano mas foram os recém-entrados, Quaresma e Aboubakar a desenhar o 0-5 final. O camaronês estreia-se assim a marcar na liga portuguesa e o Porto soma mais 3 preciosos pontos. A classificação provisória dita que o Porto seja 2º com 18 pontos e o Arouca 14º com apenas 7.

O Futebol Clube do Porto deslocou-se ao reduto do Arouca e venceu os arouquenses por humilhantes 0-5. Destaque para os golos de Quintero, Casemiro, Aboubakar mas principalmente Jackson que balançou as redes por 2 vezes, sendo o herói do encontro, somando agora 7 tentos no topo dos melhores marcadores da Liga Portuguesa. Os primeiros 20 minutos da partida foram repartidos, e o Arouca chegou mesmo a superiorizar-se aos dragões falhando contudo na concretização das oportunidades criadas. Depois deste período, o Porto tomou conta do meio-campo com destaque para Herrera e Quintero que dinamizaram o meio-campo abrindo espaço para os extremos mostrarem toda a sua habilidade técnica. Ao minuto 23 , Quintero abriu o activo e mal refeitos do 1º tento eis que Jackson emerge para o 0-2. Com o Arouca a baixar os braços, o Porto jogou a seu belo prazer e o 3º golo não tardou por intermédio do internacional-brasileiro Casemiro.

TERMINA A PARTIDA!!

87' Na resposta ao golo do Porto, Roberto esteve perto de reduzir para 1-5, mas Fabiano defendeu de forma fantástica.

86' Iniciativa de Quaresma que entrou bem na partida com um passe mortifero encontra o também recém-entrado Aboubakar quese estreia a marcar assim na Liga Portuguesa. A humilhação chegou a Arouca com uma mão cheia de golos para os azuis e brancos.

GOLOO PORTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

86' O jogo está morno e sem intensidade a meio-campo devido ao placar tão desnivelado. As duas equipas querem o final da partida.

85' Mais um canto para o Arouca. Mas Danilo afasta tranquilamente.

82' Cartão amarelo para Balliu.

81' Na sequência do canto, Fabiano resolveu sem dificuldade perante um Arouca praticamente inofensivo.

80' SAI: Quintero, ENTRA: Adrián.

80' Canto para o Arouca.

78' No lance imediatamente a seguir, o mesmo Quintero tentou novamente um ensaio de remate mas a bola passa ao lado.

77' Quintero desenhou mais um lance de génio e com um remate extraordinário viu o esférico a embater na trave do Arouca.

75' SAI: o herói da partida, Jackson ENTRA: Aboubakar.

73' Livre muito mal cobrado pelo Arouca. A equipa parece ter baixado os braços e o Porto gere os acontecimentos com uma circulação de bola lenta que a qualquer momento poderá resultar em mais golos.

Na cobrança o Harry Potter atirou potente mas desenquadrado.

70' Livre que pode ser muito perigoso para as redes do Arouca. Quaresma ou Quintero um dos dois irá cobrar.

69' Na sequência do canto, David Simão recebe cartão amarelo.

69' Canto para Quaresma.

67' SAI: Artur, ENTRA: Nildo.

65' Cartão amarelo: Pintassilgo.

64' Depois da boa exibição contra o Bilbao, Quaresma tem mais uma oportunidade para mostrar serviço e o diferendo com o treinador parece estar definitivamente ultrapassado. Com a entrada do Harry Potter a equipa ganha mais magia e esperam-se mais golos perante uma defesa tão frágil como tem sido a do Arouca.

61' SAI: Tello, ENTRA: Quaresma.

59' Destaque para uma arrancada fenomenal de Tello que de forma super-sónica, contornou os defesas do Arouca, acabando por servir o inevitável chá chá chá para o 4º da contagem. O avançado Jackson é agora o líder dos melhores marcadores do campeonato com 7 tiros certeiros e em Arouca a goleada instala-se.

GOLOOOOOOOOOOO PORTO!

58' Na sequência de um canto, Roberto falhou mais uma vez o alvo . Desta feita, Fabiano negou com uma defesa imperial.

57' Roberto esteve perto de reduzir o marcador velendo Marcano, que mais uma vez ganhou o duelo perante os dianteiros arouquenses.

55' Fica por assinalar uma grande penalidade sobre o Porto, Tinoco faz falta sobre Brahimi na grande área.

52' O Arouca tenta discutir as bolas a meio-campo e apesar da desvantagem de 3 golos Pedro Emanuel apostou tudo com a inclusão de Roberto na frente de ataque. No entanto a magia de Quintero continua a brindar os adeptos presentes no estádio e o jogo parece estar praticamente decidido.

49' Livre perigoso para o Arouca. Artur cobre a falta, mas Roberto atira torto.

47' Depois de um passe de Tello, o brasileiro Danilo remata à figura do guardião Goicoechea.

46' Cartão amarelo: Casemiro.

45' SAI: Bruno Amaro, ENTRA: Rui Sampaio. SAI: Nelsinho, ENTRA: Roberto.

45' Recomeça o jogo!

Ao intervalo, o Porto bate o Arouca por 0-3 valendo os golos de Quintero, Jackson e Casemiro a colorir o resultado. Os primeiro 20 minutos foram totalmente dominados pelo Arouca que chegaram a ter as melhores oportunidades para inaugurar o marcador. Neste período David Simão, Bruno Amaro e Artur dominaram o meio-campo e não deixaram o Porto elaborar jogadas de perigo. Ao minuto 23 tudo mudou com o golo de Quintero e pouco depois foi Jackson a ampliar para o 0-2. Estes dois golos foram um duro golpe na estratégia de Pedro Emanuel e o golo de Casemiro não tardou. Perante a facilidade do defesa do Arouca o resultado acaba por se justificar e para a 2ª parte esperam-se mais golos dos dragões.

Fim da 1ª parte!

44' Tentativa de Artur de visar a baliza de Fabiano mas Marcano corta de forma irrepreensível.

42' O Porto joga a seu belo prazer e circula o esférico tranquilamente com o Arouca a ver jogar. Destaque para Casemiro e Herrera que acertaram posições dominando por completo o miolo.

39' Na marcação de um canto, Casemiro aproveitou a passivida de Nuno Coelho e com toda a calma cabeceia sem hipótese para o 3º tiro certeiro dos dragões.

GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PORTOOOOOOO!

36' O último reduto do Arouca parcece ter acusado os 2 golos sofrido e neste momento são uma autêntica auto-estrada para os extremos e os laterais do Porto, desta feita destaque para Danilo que com um cruzamento-remate quase amplia a vantagem.

35' Indi recebe cartão amarelo.

32' Cartão Amarelo: Bruno Amaro.

31' Os primeiros 20 minutos foram totalmente dominados pelo Arouca, mas em apenas 2 minutos o Porto sacudiu a pressão e perante tantas facilidades do último reduto arouquense, Quintero e Jackson não perdoaram deixando a estratégio de Pedro Emanuel sem efeito.

30' Jackson esteve perto do 3º demonstrando toda a sua classe que por pouco não resultou em mais um tento para os azuis e brancos.

25' Depois do golo de Quintero foi Jackson a fazer o gosto ao pé aproveitando as debilidades defensivas do Arouca, que não resisitiram ao espirítio mortífero do ponta-de-lança colombiano que praticamente resolve a partida em apenas um minuto e meio.

GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

23' Quintero aparece solto de marcação e de forma oportuna e contra a corrente de jogo atira para o 1º depois do esférico sofrer um ressalto no defesa do Arouca.

GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO PORTO!

Falta velocidade na circulação de bola dos dragões que têm tido dificuldade em servir os dianteiros Tello e Brahimi.

18' Alex Sandro sobe no terreno e remata a figura do guardião arouquense.

O especialista Bruno Amaro, não teve arte nem engenho para aproveitar esta oportunidade e o esférico passou ao lado do poste azul e branco.

14' Livre em posição frontal à baliza de Fabiano, Bruno Amaro prepara-se para a conversão.

12' Canto para o Porto. Na sequência do canto, Goicoechua segura sem problemas

11' Neste primeirtos instantes da partida, o Arouca tem pressionado o miolo azul e branco, com destaque para Bruno Amaro que tem bloqueado as investidas de Casemiro e Herrera. Também David Simão tem dado dinâmica à equipa e falta garra ao Porto para se impôr na partida.

9' Grande oportunidade para André Claro, que obriga Fabiano a uma defesa de recurso. O Arouca ameaça e está instalado no meio-campo ds dragões.

8' Quintero aparece solto no meio-campo ofensivo e serve Tello que rapidamente tenta encontrar Jackson que remata sem direcção.

5' Ensaio de Artur que remata fraco, mas fica a intenção do Arouca em sacudir a pressão portista.

3' Primeiro canto para o Arouca. Artur cruza e Pintassilgo falha o desvio por pouco.

2' Combinação de Quintero com Brahimi, e o argelino ameça pela primeira vez as redes do Arouca.

1' Rola a bola, saí o Arouca.

20:04. Onze oficial do Arouca: Goicoechea, Balliu, Nuno Coelho, Diego, Tinoco, Bruno Amaro, David Simão, Artur, Pintassilgo, Nelsinho, André Claro.

19:25. Depois da vitória na Liga dos Campeões, o técnico azul e branco aposta na dupla Marcano-Indi no último reduto apostando mais uma vez na polivalência do defesa espanhol, que tem sido muitas vezes uitlizado a médio-defensivo. Estas mudanças constantes do treinador têm sido alvo de críticas recorrentes, uma vez que a equipa perde dinâmica, automatismos e identidade. Perante isto, Casemiro será o médio-defensivo contando com Herrera e Quintero para definir o trio no miolo. Na frente, Quaresma mantém a condição de suplente e são mais uma vez Tello e Brahimi a ocupar as alas no apoio ao avançado Jackson.

19:22. Fabiano, Danilo, Marcano, Indi, Alex Sandro, Casemiro, Herrera, Quintero, Tello, Jackson e Brahimi.

19:22. Já há onze oficial do Porto!

16:35. O Porto tem estado sob críticas devido à forma displicente e desconcentrada como tem abordado o processo defensivo e a atenção posicional dos seus elementos. Muitos dos golos sofridos pela equipa portista têm resultado de erros defensivos não forçados: contra o Sporting tal pecha voltou a verificar-se, com erros de Maicon, Casemiro e Marcano.

16:15. Ricardo Quaresma está num bom momento de forma, quer física quer psicológica e deverá saltar para a titularidade diante do Arouca, algo que não tem sido ocorrência regular devido à política de rotatividade de Lopetegui. O extremo entrou na partida contra o Athletic, para a Liga dos Campeões, e decidiu a contenda com um remate potente que encerrou a partida com um resultado de 2-1.

15:55. Jackson Martínez é o goleador do FC Porto, com cinco golos na liga portuguesa; o avançado colombiano tem 10 golos num total de 13 partidas em toda a temporada e em todas as competições. Brahimi é o segundo melhor marcador da esquadra portista em todas as competições, com 4 golos apontados.

15:35. Os únicos golos arouquenses marcados contra o FC Porto foram de autoria de Pintassilgo (golo aos 90 minutos no 1-3) e Rui Sampaio, (golo aos 29 minutos no 4-1 da segunda volta). Este será o terceiro jogo entre ambas as formações, também o terceiro desafio de Pedro Emanuel contra os Dragões, equipa que o antigo central representou durante 7 temporadas.

15:15. O histórico de confrontos entre Arouca e FC Porto é curto e resume-se a duas partidas da temporada 2013/2014: o Porto venceu ambas as partidas com relativa facilidade: 1-3 no reduto do Arouca, na jornada 7, e 4-1 no Estádio do Dragão, na jornada 22. Jackson Martínez bisou na deslocação a Arouca (Quintero marcou o terceiro golo) e no Dragão Jackson voltou a marcar, mas foi Ricardo Quaresma quem bisou. Carlos Eduardo, agora no Nice, também marcou.

14:55. O Arouca irá completar os jogos contra os três grandes, uma vez que já defrontou Sporting e Benfica. Nas duas ocasiões, não foi capaz de marcar golos, acabando por perder as duas partidas, no reduto de Sporting e Benfica. Contra os Leões, na segunda jornada, o Arouca perdeu no final do jogo mediante um golo de Carlos Mané, numa partida em que o guardião Goiecochea brilhou. Na Luz registou-se um pesado 4-0 (golos de Talisca, Derley, Salvio e Jonas).

14:45. O Porto não vence fora de casa desde a segunda jornada do campeonato, no dia 23 de Agosto: nesse dia, os portistas bateram o Paços de Ferreira por 0-1 com um golo de Jackson Martínez. Os Dragões começaram com pujança a época mas os empates consecutivos (Vitória de Guimarães, Boavista e Sporting) atrasaram o Porto na classificação da Liga e despoletaram as críticas à forma da equipa.

14:35. O Arouca não vence desde 21 de Setembro de 2014, dia em que se deslocou ao reduto do Rio Ave para bater a formação vilacondense por 1-2, na quinta jornada da liga portuguesa. Essa foi aliás a única vitória forasteira da equipa treinada por Pedro Emanuel. Os golos foram marcados por Nildo Petrolina e David Simão.

14:25. Em 13 partidas já realizadas na temporada, o Porto apenas conheceu por uma vez o sabor da derrota: foi na penúltima partida, frente do rival Sporting, em casa, num jogo a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Os golos de Marcano (auto-golo), Nani e Carrillo afundaram o Dragão por 1-3 e aumentaram a contestação a Julen Lopetegui.

14:15. O FC Porto segue com 15 pontos na liga portuguesa, menos quatro que o líder destacado Benfica. Os portistas estão actualmente na terceira colocação da tabela, com quatro vitórias e três empates, sem ainda terem perdido qualquer partida, tendo marcado 10 golos e concedido 3. O Arouca segue na décima quarta colocação, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas - quatro tentos marcados e dez sofridos.

14:00. Sejam bem-vindos à transmissão do Arouca x FC Porto jogo da 8ª jornada da liga portuguesa, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, às 20:15 horas. Siga connosco, minuto a minuto, todos os dados da partida e todos os lances deste Arouca x Porto, em Vavel.com.