Peter Lim assegura mesmo o Valência

Terminou com o desfecho esperado a ‘novela’ que vinha tendo o Valência como protagonista, uma vez que se torna agora oficial após uma série de semanas votadas sobre se realmente Peter Lim passaria a controlar de forma definitiva o clube espanhol que está mesmo confirmado que empresário oriundo de Singapura será o ‘patrão’ do clube ‘che’.



«Recebi os parabéns de muita gente, incluindo do meu amigo Jorge Mendes», afirmava há alguns meses Nuno Espírito Santo após a sensacional época realizada ao serviço do Rio Ave, podendo agora esses votos de parabéns virem a repetir-se pois como técnico do Valência o português poderá ter muito a ganhar com a relação profissional com Peter Lim, agora sim o novo proprietário do Valência com o desfecho a ter sido anunciado nesta sexta-feira pelo próprio clube.



Este poderá também ser o primeiro passo de uma nova era em La Liga, uma vez que tudo se conjuga para que em Espanha se esteja mesmo a criar mais um candidato ao título nos próximos anos sob a liderança de um milionário com ambições que segundo anuncia o emblema valenciano em comunicado, “o processo de aquisição ultima o cumprimento das condições prévias e a obtenção das autorizações administrativas necessárias pelas autoridades.



A partir do momento em que a justiça desportiva espanhola validou todas as autorizações necessárias, no Valencia avança-se agora que “a transação completar-se-á num mês, juntando-se assim às notícias veiculadas por vários Órgãos de Comunicação Social espanhóis que publicam uma informação referente compra que compreende à volta de 70% do capital financeiro do Valência e ainda a necessidade de obter mais obrigatórias autorizações.



Com efeito, sãp também determinantes para a conclusão do negócio a luz verde concedida pelo Conselho Superior dos Desportos de Espanha, tal como por parte da entidade que gere as fundações por controlo do Governo do país. Passados esses trâmites começará mesmo a nova vida do Valencia com Lim aos comandos.