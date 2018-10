Benfica vence derby no futsal

A partida teve sempre um ritmo elevado e com as bancadas do Pavilhão de Odivelas praticamente cheio, a criar um ambiente típico dos derbys entre Sporting e Benfica. Os leões foram sempre a equipa que mais posse de bola e tentou chegar ao golo, perante uma formação encarnada que apostou no erro e nas saídas em contra-ataque.

Naquela que foi uma tarde no mínimo azarada da turma de Nuno Dias, o primeiro golo ou melhor auto-golo surgiu à passagem dos oito minutos, com o guardião benfiquista Juanjo a fazer um passe longo para a área leonina, onde Alex cortou de cabeça fazendo a bola tocar no poste e entrar nas redes de Cristiano. O mesmo Alex foi protagonista logo a seguir com dois remates no ferro, o primeiro num livre directo acertou na barra e no seguimento da jogada novo remate do brasileiro desta vez no poste. A igualdade foi reposta a cinco minutos do intervalo, de livre João Matos levantou a bola e Fábio Lima sem deixar cair disparou um «míssil», que Juanjo seguiu com os olhos.

A segunda parte abriu com um pontapé do japonês Ehmi no poste de Cristiano e aos três minutos numa jogada confusa do ataque encarnado, a bola sobra para Gonçalo Alves que remata e Fábio Lima em cima da linha de golo alivia o esférico que bate no peito de Cristiano e só para no fundo da baliza, fazendo o segundo auto-golo do encontro. O Sporting chegou de novo ao empate em novo lance de bola parada, agora num canto batido por Caio Japa o esférico é colocado para a fora da área encarnada onde Pedro Cary sozinho atira rasteiro e colocado sem hipóteses para Juanjo.

Os leões estiveram perto da reviravolta quando a quatro minutos do fim, Paulinho na cara de Juanjo fez a bola passar por cima. Não marcou o Sporting tornou a ser feliz o Benfica, a 1.20min do final um lance do italiano Patias que já depois de perder a bola para Fábio Lima, viu o alívio do jogador leonino embater na sua perna esquerda e encaminhar-se para dentro da baliza. Vitória do Benfica orientado por Joel Rocha, que teve a felicidade do seu lado a contrastar com o azar verde e branco, que assim vê o rival subir à liderança do campeonato impondo à equipa sportinguista a sua primeira derrota no campeonato.