Braga x Benfica

Muito obrigada por terem ficado desse lado. Encontraremos-nos numa outra oportunidade! Da nossa parte, é tudo!

Já o Benfica, permanece em 1º lugar da tabela classificativa com 19 pontos, à frente de FC Porto com 8 pontos. Talisca, em zona de entrevistas rápidas, considera «o resultado de hoje foi injusto.» Com esta vitória, o Braga sobe ao 5º lugar da tabela classicativa com 14 pontos, atrás do Sporting com 16.

Quarto jogo do Braga em casa, quarta vitória da equipa de Sérgio Conceição. Grande reviravolta no marcador por parte da equipa da casa! O Benfica, que entrou a ganhar com o golaço de Talisca, permitiu que Éder, num lance de contra-ataque chegasse ao empate e depois, Salvador Agra, que fugiu à defesa encarnada e bateu Artur.

Benfica que até hoje nunca tinha perdido pontos fora de casa. 3 pontos cedidos pelo Benfica pela primeira vez esta época.

FINAL DO JOGO

90+6' GRANDE DEFESA DE MATHEUS! Negou o golo a Lima e a Jonas, por duas vezes seguidas!

90+4' Grande defesa de Matheus, depoi do remate de Salvio. Fica queixoso o guardião bracarense.

90+3' O tempo vai passando e os nervos vão aumentando por parte da equipa do Benfica.

6 minutos de compensação, numa altura em que Sérgio Conceição acaba por ver o jogo da bancada.

O jogo está parado, Marco Ferreira dá cartão amarelo a Danilo, que acaba expulso. Cartão também para Enzo Perez.

Nas imagens, percebe-se que foi o banco do Sporting de Braga a agredir Enzo Perez.

Está instalada a confusão ao pé dos bancos das duas equipas! Os ânimos estão muito, muito acesos.

87' Muitos nervos por parte do Benfica. É preciso um golo.

86' Gaitan é agarrado por André Pinto na grande área. Fica por marcar uma grande penalidade a favor do Benfica.

A cinco minutos dos 90, o Braga vence por 2-1 com um golaço de Agra.

84' GRANDE DEFESA DE MATHEUS! Livre para o Benfica que acaba na cabeça de Salvio, foi forte, mas Matheus esteve à altura!

83' SUBSTITUIÇÃO: Sai Rúben Micael, entra Custódio.

Um hino ao futebol! Que lance bonito! Agra atirou forte à boca da grande área, a bola passou por entre as pernas de Maxi e acaba no fundo das redes de Artur!

81' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BRAGA! AGRA!

80' SUBSTITUIÇÃO: Sai Pardo, entra Sami.

80' Grande oportunidade para ÉDER! Na cara de Artur atira ao lado.

79' Cartão amarelo para Rúben Micael por falta sobre Jonas.

77' Jogada bonita de Salvador Agra com um corte essencial de Eliseu a evitar o cruzamento para a grande área.

75' Quinze minutos para os 90 e o resultado permanece o jogo. A partida está equilibrada, ainda assim, nos últimos minutos tem sido o Benfica a criar mais oportunidades nos últimos minutos.

73' Grande cruzamento de Agra, a bola chegou a Pardo, mas o homem do Braga deixa que Maxi Pereira leve a melhor.

72' Pontapé de Baiano, mas muito, muito, por cima da baliza defendida por Artur.

71' SUBSTITUIÇÃO: Sai Rafa entra Salvador Agra.

71' Esteve perto Lima... passou por dois, mas o pontapé saiu torto.

70' O Benfica continua a pressionar, mas o Braga continua com todas as portas fechadas.

Agra está pronto para entrar!

Recupera Matheus. Segue o jogo.

O jogo está parado para a assistência a Matheus.

67' Grande pontapé de Talisca para uma defesa bem conseguida por Matheus. Fica magoado o guarda-redes do Braga.

65' O Benfica voltou a concentrar-se no meio-campo Bracarense.

64' Barreira segura, dá canto para o Benfica.

63' Falta de Rúben Micael sobre Jonas. Fica queixoso o homem do Benfica. Livre perigoso a favor dos encarnados.

62' Grande cruzamento de Gaitan, mas defesa fácil para Matheus.

61' SUBSTITUIÇÃO: Sai Samaris, entra Jonas no Benfica.

Jonas está pronto para entrar e Artur recuperou!

A equipa médica do Benfica entrou em campo para assitir Artur. Há preocupação no banco encarnado.

59' O Braga controla, mas Pardo estava em posição irregular. A equipa de Braga está a crescer.

58' Novo disparo de Tiba e nova defesa de Artur.

58' Assistência de André Pinto para Tiba, ara uma defesa perfeita de Artur! Passou o perigo.

57' Corte atento de Enzo Perez, não permite que a bola chegue a Pardo.

Dez minutos da segunda parte, o Braga vai controlando o meio-campo. Numa altura em que entre os bancos das duas equipas a troca de palavras é acesa. Foi lá Artur Soares Dias avisar Jorge Jesus.

53' Cartão amarelo para Pardo por simulação na grande área. Existia falta de Lisandro sobre o homem do Braga.

52' Grande passe de Danilo, era para Pardo, mas Luisão atento, acaba com as teimas.

Agra, Sami e Custódio aquecem do lado do Braga.

51' Desentendimento entre Eliseu e Pardo, acaba com uma discussão entre os dois jogadores. Fica a pedir grande penalidade o homem do Braga.

50' Bola disputada do lado direito da área bracarense. Entrada fora de tempo de Matheus sobre Salvio, mas Marco Ferreira considera a falta feita pelo jogador do Benfica.

48' Cartão amarelo para Éder por falta sobre Samaris.

Jonas, Pizzi e Jara já aquecem do lado do Benfica.

47' O Braga entra em modo de ataque na segunda parte, mas Rafa acabou por fazer falta sobre Lisandro López.

INICIO DA SEGUNDA PARTE

Não saiam daí. Já regressamos para o segundo tempo.

Até ao intervalo o ritmo de jogo diminiu, ainda assim o Braga conseguiu criar algumas oportunidades.

Rúben Micael acabou por fazer o corte no momento certo à jogada do Benfica e fez o passe para Pardo que, ao ver Éder desmarcado, colocou a bola no ponta de lança da equipa da casa. Sozinho, e olhos-nos-olhos com Artur, o jogador português não perdoou e acabou por atirar forte.

Ainda no controlo de grande parte das jogadas, a equipa lisboeta conseguiu criar algumas situações de perigo. Apesar de tudo, foi num lance e contra-ataque que a equipa de Sérgio Conceição alcançou o empate.

Até aos 20 minutos de jogo a equipa do Benfica foi controlando o jogo e o Braga continuava com sérias dificuldades a sair em jogo.

O primeiro golo do desafio apareceu ao minuto 2 depois de uma jogada combinada entre Eliseu e Talisca. Grande jogada do actual Campeão Nacional que acabou com a bola nos fundos da redes de Matheus.

Que grande jogo! Ao intervalo o empate, revelando o resultado justo de tido o que se viu em campo.

Intervalo

45' Grande jogada do Braga, mas Pardo estava em fora de jogo.

43' A bola está agora mais disputada a meio-campo. O Braga vai-se fechando.

41' Cartão Amarelo para Tiago Gomes, depois de uma falta sobre Salvio.

40' Disparo de Pardo pelo lado direito da defesa encarnada. Grande atenção de Artur depois de uma defesa apertada.

38' O Braga continua ter facilidades nos passes longos em direcção às costas da defesa encarnada. Desta vez, parece ser o Benfica quem está com dificuldades em sair a jogar.

36' A equipa de Braga está a crescer! A defesa encarnada tem jogar mais atrás, é muito simples o aparecimento de Pardo, Éder e Rafa, nas costas da defesa do Benfica.

35' Pontapé forte de Baiano.... ao lado da baliza de Artur.

34' Lance entre Pardo e Eliseu acaba por criar alguma confusão entre os dois jogadores. Valeu a intervenção de Marco Ferreira.

32' Ritmo de jogo muito intenso em Braga. A equipa da casa recuperou o equilibrio do jogo!

31' Enzo perdeu a bola e foi Tiba quem a aproveitou. O homem do Braga atirou forte para uma defesa apertada de Artur.

30' Talisca aproveita uma jogada de Salvio, mas o pontapé do homem do Benfica acabou muito fraco.

Num lance de contra-ataque Pardo aproveitou a visão de jogo e fez o passe perfeito para a desmarcação de Éder, que, sozinho com Artur, atira forte para o fundo da baliza. Está feito o empate.

28'GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BRAGA! ÉDER

26' TIRO de Talisca, mas foi por cima da baliza de Matheus.

25' Grande corte de André Pinto! Jogada combinada entre Talisca e Salvio podia ter dado o golo, mas Salvio demorou muito tempo e deu tempo a Pinto para fazer o corte.

24' Cartão amarelo para Samaris por falta sobre Aderlan Santos.

23' Jogada estudada da equipa da casa, mas Tiba acaba por deixar fugir a bola para Salvio.

20' Cartão amarelo para Danilo, por falta sobre Gaitan.

19' A equipa de Sérgio Conceição continua com dificuldades em sair a jogar. O ritmo de jogo está muito alto, o Benfica controla e o Braga mostra nervosismo.

17' O Benfica continua concentrado no meio-campo bracarense.

15 minutos de jogo e um golo de Talisca. O Benfica está a jogar como quer no Municipal de Braga. Grande controlo de jogo e muita pressão por parte da equipa de Jesus.

14' Jogada bonita do Braga, mas estava atento Artur. Saiu cedo e não deixou Rafa chegar ao esférico.

12' Pressão enorme do Benfica sobre a equipa da casa.

11' BOMBA de Lima, com uma defesa brilhante de Matheus.

10' Grande jogada do Braga! Éder fez o passe longo para Rafa, que ainda consegue chegar a tempo. Contudo o remate saiu com pouca força.

8' Cartão amarelo para Aderlan Santos por falta sobre Talisca.

Este é o 7º golo de Talisca na Liga. O avançado do Benfica acaba de igualar Jackson Martinez na lista dos melhores marcadores.

5' Primeiro lance de potencial perigo da equipa da casa, mas Éder estava em posição irregular...

4' Benfica muito forte nestes primeiros minutos de jogo. Muita pressão por parte da equipa de Jesus ao meio-campo do Braga.

Grande visão de jogo de Eliseu que seguiu com a jogada. Na entrada da grande área, o português faz o passe perfeito e Talisca que,na zona central da área bracarense, atira forte para o fundo da baliza.

2' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA! TALISCA!

1' Grande corte de Lisandro Lopez a evitar a chegada de Éder à grande área encarnada.

APITO INICIAL

20:17. Zé Luis, lesionou-se no aquecimento.

20:13. Éder acaba por entrar para o onze da equipa de Braga. Crê-se que haja algum problema com Zé Luís.

20:12. As equipas sobem agora ao relvado está prestes a começar o jogo!

20:00. São esperados mais de 20 mil adeptos nas bancadas do Municipal de Braga. Já aquecem as equipas no relvado.

19:59. No banco do Benfica: Júlio César, Jonas, Pizzi, Jara, Cristante, André Almeida e César.

19:57. No banco do Sp. Braga: Kritciuk, Sasso, Salvador Agra, Sami, Eder, Custódio e Alan.

19:50. De recordar ainda que o Benfica é a única equipa da Primeira Liga que venceu todos os jogos realizados fora de casa até agora.

19:43. A meia hora do inicio da partida, os adeptos começam a encher as bancadas.

19:39. Chegou a vez do Benfica e face aos jogadores que Jorge Jesus colocou no onze, pode dizer-se que o actual campeão nacional vai jogar em 4x2x3x1. No lugar de Jonas, estará Lima. Jorge Jesus não surpreendeu.

19:37. Mostramos agora a posição em campo dos jogadores do Sporting de Braga. O habitual 4x3x3.

19:35. Jorge Jesus deixou Jonas de fora do onze inicial, já Sérgio Conceição coloca em campo um Braga ofensivo.

19:31. Os guarda-redes de ambas as equipas já aquecem no relvado.

19:29. Onze inicial do Braga: Matheus; Baiano, Aderlan Santos, André Pinto, Tiago Gomes; Danilo, Tiba, Ruben Micael; Pardo, Zé Luís e Rafa.

19:27. Onze inicial do Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Lisandro López, Eliseu; Samaris, Salvio, Enzo Pérez, Gaitán; Talisca e Lima.

19:16. A uma hora do apito inicial, a temperatura em Braga permanece amena, contudo, o Relvado está irregular.

19:00. «O SC Braga faz frente a qualquer equipa e está mais forte do que no ano passado. Se jogar em Braga é tradicionalmente difícil, este ano vai ser mais ainda», analisou Jorge Jesus na antevisão. «Vai ter nível de Champions, é um jogo de alto risco, mas às vezes na prática isso não se verifica», acrescentou o técnico encarnado, que já treinou o clube bracarense, em 2008/2009.

18:30. Sérgio Conceição sabe do poderio do Benfica mas mostra-se confiante numa boa exibição do Braga, dando continuidadade à boa atitude demonstrada no Estádio do Dragão, na jornada passada: «Vamos defrontar um grande adversário, mas queremos dar sequência ao que fizemos no Dragão. Fizemos uma exibição conseguida, apesar de o resultado não ter sido o esperado. Faltou ser mais eficaz nos últimos 30 metros», explicou, na antevisão da partida.

18:00. Jardel continuará de fora, Lisandro será o central titular a fazer companhia a Luisão. Derley também ficou de fora dos convocados. Em sentido contrário está Franco Jara, que volta às escolhas de Jorge Jesus. Júlio César, recuperado, estás de volta á convocatória.

17:20. Os melhores marcadores das duas equipas são Anderson Talisca do Benfica, com 6 golos na Liga, e Zé Luis e Éder por banda do Braga, ambos com 3 tentos apontados nesta temporada. O avançado cabo-verdiano tem ganho preponderância na equipa bracarense e já remeteu Éder para o banco de suplentes. Zé Luis marcou ao FC Porto na derrota do Braga por 2-1, no Estádio do Dragão.

17:15. No último confronto entre Braga x Benfica, para a liga portuguesa, os encarnados saíram de Braga com uma magra vitória por 0-1, com um golo solitário de Lima, jogador que já militou no SC Braga antes de vestir a camisola das Águias. Lima ingressou nos arsenalistas em 2010/2011, tendo depois reforçado o Benfica em 2012/2013.

17:10. A maior goleada do Braga ao Benfica aconteceu em 1954, 5-0 em casa, com golos de Gabriel Cardoso (2), Teixeira (2) e Corona. Já a maior goleada benfiquista ocorrida no reduto do Braga teve lugar no ano de 1951, num 1-6 feito com os golos de Rogério Pipi (2), Arsénio e José Águas (3).

17:05. O Benfica impôs várias goleadas ao Braga durante os 116 encontros disputados no campeonato nacional: as duas maiores goleadas foram com sete golos de diferença, 7-0 em 1964, na Luz, com golos de Eusébio (4), José Torres (2) e José Augusto; e novo 7-0 na Luz, em 1984, com golos de Diamantino, Chalana, Nené (3), Pietra e José Luis.

17:00. Jogaram-se, no total, 116 encontros entre Benfica e Braga no contexto da liga nacional, com um claro domínio do Benfica, que venceu por 76 vezes contra 11 triunfos bracarenses e 29 empates. O primeiro jogo entre as duas formações remonta a 1947, com o Benfica a golear o Braga em casa por 6-1, com golos de Arsénio, Alfredo Melão, Vitor Baptista (2), Mário Rui (2).

17:00. Nos últimos 20 anos, a maior vitória do Braga nunca ultrapassou os dois golos de vantagem: a última ocasião em que tal se sucedeu, em casa, foi em 2009/2010, com um 2-0 feito com os golos de Hugo Viana e Paulo César. Curiosidade: o jogo com mais golos (no reduto do Braga, para a Liga) aconteceu em 2005, com um 3-2 a favor dos bracarenses.

16:50. O histórico de confrontos Braga x Benfica (para a Liga) é feito de grande equilíbrio nos últimos 20 anos: o Benfica venceu por 8 vezes nas deslocações a Braga, enquanto os da casa venceram o Benfica 7 vezes nos últimos 20 anos de recepções aos encarnados. As vitórias mais folgadas do Benfica na Pedreira foram em 2008/2009, 2003/2004 e 2002/2003 - a mais recente foi de 1-3, com golos de Cardozo, Di Maria e Urreta. Em 2003/2004 deu-se a mais gorda vitória do Benfica em Braga nas duas últimas décadas: Miguel, Sokota e Simão Sabrosa marcaram os tentos.

16:50. O Braga venceu na Taça de Portugal, no último jogo disputado pela formação arsenalista. Tal como o Benfica (bateu o Sp. Covilhã por 2-3 com três golos de Jonas), o Braga seguiu em frente na Taça, depois de bater com facilidade o Alcaíns por 4-1. Os golos foram marcados por Pedro Tiba, Sami, Marcelo Goiano e Éder.

16:45. O Benfica chega ao duelo com o Braga numa boa forma nacional e numa pobre forma internacional. Os encarnados vêem de quatro jogos a golear (para o campeonato), tendo marcado 15 golos nesses quatro duelos. Na última partida da liga portuguesa, o Benfica goleou o Arouca por 4-0, com golos de Talisca, Salvio, Derley e Jonas. Mas, na Liga dos Campeões, o Benfica ainda não venceu (em 3 jogos), tendo empatado diante do Mónaco (0-0). O saldo de golos é apenas de um tento marcado e de cinco sofridos.

16:35. O Sporting Braga está na oitava posição da Liga, com 11 pontos, dez golos marcados e cinco concedidos. As únicas três vitórias da equipa arsenalista foram obtidas em casa: diante de Boavista, Estoril e Rio Ave. Foi precisamente em casa que o Braga conseguiu os seus dois melhores resultados, 3-0 contra o Boavista e igual 3-0 diante do Rio Ave. Fora de casa, a equipa de Sérgio Conceição tem sido incapaz de vencer.

16:25. O Benfica lidera a classificação do campeonato nacional, com 19 pontos em sete jornadas, tendo o melhor ataque da prova, 19 golos, apenas 4 tentos sofridos. O Benfica ainda não conhece o sabor da derrota na Liga nacional, tendo cedido apenas um empate, contra o rival lisboeta Sporting (1-1), na Luz. Em jogos fora de casa, o Benfica só sabe vencer: bateu o Boavista, Vitória de Setúbal e Estoril.

16:15. O Benfica desloca-se a Braga para disputar o grande jogo da jornada, caracterizado de «alto risco» pelo treinador das Águias, dadas as dificuldades inerentes ao desafio diante da forte equipa bracarense - o contexto é de pressão, já que o Porto venceu o Arouca por 0-5, estando a um ponto do líder Benfica, que terá de ganhar para manter a distância de quatro pontos para o rival do Norte.

16:10. Seja bem-vindo à transmissão e do jogo Braga - Benfica, referente à 8ª jornada da Liga Portuguesa. A partida será disputada no Estádio Axa e Vavel Portugal acompanhará, minuto a minuto, todos os desenvolvimentos deste grande jogo da jornada do campeonato nacional.