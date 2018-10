Sporting x Marítimo

20:00. Partida plena de golo, emoção, momentos de futebol bonito e alguma incerteza à mistura quanto ao desfecho da partida. Montero voltou aos golos belos e impressionou ao marcar um golaço de antologia a passe fenomenal de Adrien. Grande segunda parte de Maazou, marcando dois golos de belo efeito. O Sporting ganha mais 3 pontos, foge do Marítimo e aproxima-se do topo.

Apito Final

90+4'. Fim da partida, vitória caseira do Sporting num jogo vivo e bem disputado.

90'. Capel colocou a bola dentro da baliza mas o juiz assinalou fora-de-jogo ao espanhol.

88'. Substituição na formação do Sporting: Entra Tanaka e sai Adrien.

84'. Substituição na formação do Sporting: Entra Miguel Lopes e sai Jonathan.

83'. Dyego Sousa fugiu, veloz, ganha âgulo para o remate cruzado, atirou, mas Patrício, de novo, em grande plano, a defender para longe!

81'. Maazou arrancou com fulgor, deixando os adversários para trás, ganha espaço para rematar...Patrício defendeu para canto! Bela segunda parte de Maazou.

79'. Capel remata e Salin defende com segurança.

74'. Livre de Nani, a 31 metros da baliza...remata...a bola beija a barra!

70'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Fernando Ferreira e sai Fransérgio.

69'. Cruzamento de João Mário, a bola acaba por sair tal e qual como se fosse um remate...Salin sacode para fora, canto para o Sporting.

69'. Cartão amarelo para Gegé, entrada dura que deve ser evitada, agressividade excessiva.

68'. Substituição na formação do Sporting: Entra Capel e sai Carrillo.

66'. Goooolooooo do Sporting!!! Passe mágio de Adrien, Montero parou a bola no peito e rematou de modo acrobático, sem chances para Salin, golo de bandeira!!!

66'. Passe clamoroso de Adrien, furou a defesa com aquele passe transversal...Montero mata no peito...

64'. Falta de William Carvalho, parou um contra-ataque do Marítimo: cartão amarelo. Muitas tarefa de sapa têm sido reservados para o trinco.

62'. Cartão amarelo para Fransérgio por falta sobre Nani.

61'. Carrillo com hipóteses de encostar para a baliza deserta...mas não, Salin saltou para a linha e defende o remate do peruano, que defesa milagrosa!

59'. Total depressão na equipa do Sporting, contrastando com a euforia e motivação forasteira.

55'. Substituição na formação do Marítimo: Enta Dyego Sousa e sai Edgar Costa.

53'. Goooooloooo do Marítimo!!! Passe em profundidade para a desmarcação de Maaazou, e este dispara com um autêntico morteiro que bate Patrício sem apelo!!!

52'. Falha incrível de Alex Soares, Patrício negou-lhe o golo com a perna, que perdida! Canto.

51'. Goooooloooo do Marítimo!!! Cruzamento espectacular de Rúben Ferreira e cabeceamento de Maazou, ao segundo poste, a bater Patrício!!!

48'. Cédric está queixoso depois de um choque com um jogador maritimista.

46'. Recomeça o jogo, bola para os da casa.

46'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Ramsteijn e sai Bauer.

Segundo tempo

18:58. O Marítimo sofreu de falta de eficácia, tendo tido várias oportunidades para infligir golos à baliza de Patrício. A concretização dos lances de ataque foi sempre inconsequente. Maazou esteve abaixo das expectativas, Fransérgio um dos mais desenvoltos a meio-campo.

18:50. Jogo emotivo e vivo em Alvalade, com o Sporting a mostrar uma tremenda eficácia, apesar de ter desperdiçado algumas ocasiões de golo evidentes. Um auto-golo de Bauer abriu caminho aos 3-0 verificados ao intervalo. O segundo golo foi uma obra-prima de Nani: o extremo desenhou um passe milimétrico para a furtiva entrada de João Mário, que aumentou para 2-0. Paulo Oliveira fez o terceiro golo e o seu primeiro com a camisola leonina. Destaque para a exibição de Nani (sempre ofensivo e sempre pertinente ao abordar o jogo de ruptura) e de Carrilo.

Intervalo

45'. Centro de Carrillo, corte da defesa maritimista com Salin a segurar a bola com tranquilidade.

42'. Goooolooooo do Sporting!!! Canto de Nani e Paulo Oliveira a marcar e a bater Salin, 3-0 ainda na primeira parte, o jogo ganha contornos de goleada!!!

41'. Cédric sobre e cria uma sobreposição no lado direito, cruza para a área, Salin sacode mas Montero prepara-se para marcar de cabeça...mas Gegé corta a bola brilhantemente, que corte, impediu o golo!

38'. Lado esquerdo do Marítimo tenta furar a consistência defensiva do Sporting, que têm apresentado brechas nesse flanco, precisamente.

33'. Entrada agressiva de Jonathan Silva, de carrinho. Cartão amarelo mostrado.

31'. Alex Soares ganha o ressalto, fura pela área adentro, vai marcar...Maurício apoquenta o jogador e este remata para fora, boa pressão do central do Sporting, golo a cheirar a baliza de Patrício!

29'. Tiro de Fransérgio, de longe, a bola passa perto do ferro de Patrício.

28'. Letal contra-ataque leonino, Nani abre para Montero, cara-a-cara com o guarda-redes...tenta o chapéu, mas a bola sai por cima, que falha!

27'. Ataque do Marítimo, bola perdida no coração da área depois de um corte providencial da defesa leonina, desconcentração defensiva naquela penetração do marítimo pelo lado direito da defesa leonina!

22'. Domínio do Sporting, entrada forte que deixou o Marítimo debilitado.

19'. Incursão de Nani para dentro, vindo da esquerda, dispara o extremo...a bola passa perto, mas Salin tinha o lance controlado.

15'. Gooooolooooo do Sporting!!! Nani assistiu João Mário, este desmarcou-se com rapidez e lançou-se para o relvado, encostando para dentro da baliza, sem chances para Salin!!!

15'. Nani segue pelo flanco esquerdo, olha para a área e vê as movimentações de Montero e João Mário...cruza com medida...

10'. Perda de bola do Marítimo, contra-ataque rápido leonino, Nani recebe a bola de Cédric, tenta o remata...a bola passa perto da baliza, que perigo!

8'. Goooolooooo do Sporting!!! Cruzamento de Carrillo e total infelicidade do central Bauer, que cortou a bola involuntariamente para dentro da baliza de Salin!!!

8'. Passe que abre o corredor para Carrillo, a bola é centrada com tensão pelo peruano, Bauer corta o lance...mas a bola encaminha-se para o golo...

4'. Mazzou faz uma chapéu sobre o defesa leonino, rematando de pronto, de longe...a bola sai para fora, sem perigo.

3'. Sporting quererá a posse de bola, com o Marítimo na tentativa de furar o bloco leonino, colocando jogadores entre as linhas verdes.

1'. Roda a bola, segue jogo em Alvalade, bola para o Marítimo.

Apito Inicial

17:50. Montero mantém a titularidade, Slimani, lesionado, dará lugar no banco a Tanaka. Sarr também permanece no banco, aparentemente tendo perdido a titularidade para o português Paulo Oliveira.

17:45. Formação inicial do Marítimo: Salin, Gegé, Bauer, João Diogo, Rúben Ferreira, Danilo Pereira, Fransérgio, Alex Soares, Edgar Costa, Ibrahim, Maazou

17:45. Formação inicial do Sporting: Patrício, Cédric, Jonathan Silva, Maurício, Paulo Oliveira, João Mário, Adrien, William Carvalho, Carrillo, Nani, Montero

17:00. Maazou tem sido uma das estrelas mais cintilantes no plantel de Leonel Pontes. O possante avançado de 26 anos já marcou 5 golos nesta temporada, nem sequer gozando ainda do inequívoco estatuto de titular do Marítimo. Participou em 7 partidas mas apenas foi titular em duas delas. Na derrota diante do Paços de Ferreira, Maazou marcou o seu primeiro bis pela formação insular.

16:45. Nani tem sido um dos elementos mais exuberantes e ao mesmo tempo eficientes do Sporting. O extremo voltou a marcar na Liga dos Campeões (marcara contra o Maribor), contra o Schalke 04, e prova a todos os jogos que é de facto o general do ataque leonino. Nani leva já 5 golos marcados em toda a temporada. Foi dele também o golo do 2-1 frente ao FC Porto, na vitória leonina em pleno Estádio do Dragão (1-3).

16:10. Leonel Pontes mostrou confiança na equipa e assertividade na hora de olhar o Sporting sem medos: «Vamos dificultar muito a vida ao Sporting, estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades - vamos para competir, não para passear», clarificou o antigo adjunto de Paulo Bento no Sporting (e na selecção nacional). Pontes ressalvou o regresso a uma casa que conhece bem: «É um regresso a casa, no fundo foi no Sporting que comecei este processo de treino de campo há 15 anos. Tenho o máximo respeito pelo Sporting», disse Pontes, que se estreia este ano como treinador principal.

16:00. Marco Silva reforçou o sentimento de confiança que se vive em Alvalade, afastando cenários de desgaste físico devido aos jogos internacionais: «Não falei de cansaço, até temos mais descanso agora do que para com o jogo com o Schalke; não há cansaço absolutamente nenhum, não vai haver gestão nenhuma, o jogo é muito importante», afirmou na antevisão da partida de hoje. «A equipa está mais confiante, a caminhar para o que queremos, mas isso consegue-se com vitórias. Temos tido uma capacidade concretizadora enorme fora de casa, queremos consegui-lo também no nosso estádio», confirmou Silva.

15:40. A última vez que Alvalade presenciou uma goleada em jogos do campeonato foi na temporada de 2006/2007, com um jogo a correr de feição para o Sporting: 4-0 com golos de Liédson, Romagnoli, Alecsandro e João Moutinho. Nani esteve presente nessa goleada e é o único sobrevivente na formação leonina, todos os outros titulares já não elencam o Sporting da actualidade.

15:20. A última partida jogada em Alvalade, para a liga 2013/2014, terminou com a vitória leonina de 3-2, feita pelos tentos de Capel, Slimani e Adrien. Os golos insulares foram assinados por Rúben Ferreira e Héldon, que hoje milita no clube de Alvalade.

15:10.A O histórico de confrontos Sporting x Marítimo é, para a Liga nacional, de total domínio para o Sporting, que em 34 recepções aos Leões da Madeira venceu 24 partidas, tendo o Marítimo ganho apenas 4 jogos. Nas duas últimas décadas, o Marítimo venceu 3 partidas em Alvalade: em 2004/2005, 2011/2012 e 2012/2013. A última ocasião redundou num 0-1 com golo de Suk. Na temporada anterior, 2011/2012, presenciou-se um emocionante 2-3: golos de Baba, Sami e Rafael Miranda contra tentos leoninos de Jeffren e Izmailov.

14:55. O Sporting apenas venceu um jogo em Alvalade nesta edição da liga portuguesa: foi na segunda jornada, diante do Arouca: um golo de Carlos Mané, nos descontos, evitou o empate. Nos outros dois jogos disputados em casa, o Sporting empatou, quer contra Belenenses (1-1) quer contra FC Porto (1-1). Os Leões apenas marcaram 3 golos no seu reduto (ainda não marcaram mais que 1 golo por jogo, em casa) o que constrasta com os 10 golos assinados fora de portas.

14:40. Nesta deslocação a Alvalade, o Marítimo lembrar-se-á que só venceu um jogo até agora fora de portas, para a Liga: 1-2 em Barcelos, frente ao débil Gil Vicente. Os golos foram marcados por Patrick Bauer e pelo possante avançado Maazou. Nas outras 3 deslocações, os insulares perderam sempre: diante de FC Porto (1ª jornada), Belenenses (5ª jornada) e Paços de Ferreira (7ª jornada).

14:15. O Marítimo vem de uma vitória gorda sobre o modesto Gondomar, 4-0 num jogo da 3ª elimnatória da Taça de Portugal: golos foram marcados por Bruno Gallo, Edgar Costa, Jhonny Vidales e Dyego Sousa. A história é diferente se analisarmos o último jogo da liga portuguesa: o Marítimo perdeu fora frente ao Paços de Ferreira: 3-2 com golos de Bruno Moreira (2) e Paraíba contra um bis do maritimista Maazou.

14:05. O Sporting chega a este duelo com a sua dignidade ferida, devido ao trágico erro de arbitragem ocorrido no Schalke 04 x Sporting. A consequente derrota, no Veltins Arena (4-3) poderá, ainda assim, servir de tónico para uma resposta de raiva por parte da equipa treinada por Marco Silva. Os golos da boa exibição leonina foram marcados por Nani e Adrien (2) - pela negativa registe-se a fraca exibição de Maurício (foi expulso e comprometeu a integridade da equipa) e a infelicidade de Rui Patrício no lance do primeiro golo germânico.

13:55. O Marítimo está na sexta posição do campeonato português, com quatro vitórias e três derrotas, doze golos marcados e oito sofridos. A equipa insular é treinada por Leonel Pontes desde o começo da época, e as exibições da formação maritimista têm sido elogiadas pela crítica devido ao futebol aguerrido. O Sporting tem 13 pontos, fruto de três vitórias e quatro empates, treze golos marcados e quatro sofridos - os Leões estão em quinto lugar, logo seguidos na classificação pelo Marítimo, apenas a 1 ponto de distância.

13:45. O Sporting recebe o Marítimo em Alvalade com vontade de esquecer a jornada europeia da Liga dos Campeões, aziaga para a formação leonina, que viu uma grande penalidade fantasma ser assinalada nos momentos finais da partida Schalke 04 x Sporting. Diante do Marítimo, o Sporting quererá voltar às vitórias, colocando pressão no líder Benfica, que joga às 20:15 horas.

13:40. Bem-vindo à transmissão do jogo Sporting x Marítimo, da 8ª jornada da Liga Portuguesa. A partida será jogada no Estádio Alvalade XXI, às 18 horas, e terá da Vavel Portugal uma cobertura total, minuto a minuto, grátis .