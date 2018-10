Sporting vence na «reacção» a Gelsenkirchen

Sporting e Marítimo defrontaram-se este final de tarde em encontro a contar para a oitava jornada da Primeira Liga. Os insulares entraram mais perigosos no encontro, mas foram os homens da casa a abrir o ativo, logo aos oito minutos através de um auto-golo de Bauer.

A partir daí o Sporting tomou conta da partida e sem demora surgiu o segundo tento e por João Mário, que após excelente assistência de Nani finaliza sem problema na cara de Salin.

O Marítimo só a espaços tentava reagir mas sem efeito, com o alvo Maazou a ser solicitado mas a encontrar-se demasiado desamparado na frente de ataque maritimista.

A equipa leonina controlava a seu belo prazer e ainda antes do intervalo chega ao 3-0 por intermédio de Paulo Oliveira. Canto cobrado por Nani e o central português a aparecer muito bem a desviar ao primeiro poste.

«Furacão» Maazou fez tremer hostes leoninas

Após o apito para o início da segunda parte, ninguém previa que o Marítimo fosse incomodar o Sporting. Nada mais errado! Maazou, ex-Guimarães, entrou disposto a provar que a equipa madeirense estava em Lisboa para disputar o jogo e bisou na partida com dois belos golos ao minuto 50' e 54'. O Marítimo, que aparece nesta Liga bem orientado por Leonel Pontes, renascia assim das cinzas contra um Sporting que parecia completamente adormecido.

Montero resolve com «golaço»

Já o público de Alvalade demonstrava algum desconforto e preocupação pela reacção do Marítimo, quando Adrien descobre Montero na área, para que o colombiano com toda a classe sul-americana, fizesse o golo que fez explodir os mais de 37 mil espectadores presentes. Golo importante para a equipa de Marco Silva que com este triunfo soma agora 16 pontos fruto de 4 vitórias e 4 empates. A equipa vinda da Madeira não somou qualquer ponto e encontra-se no sétimo lugar com 12 pontos.

Estrelas em ascensão num Sporting emergente

É da opinião comum que a equipa de Marco Silva está a subir quanto ao rendimento dentro das quatro linhas diz respeito. A juntar à magia de Nani, irreverência de Carrillo ou maturidade de Adrien está um leque de outros vários jovens jogadores que começam a ganhar destaque.

São casos disso jogadores como Jonathan Silva ou Paulo Oliveira, idênticos por não fazerem parte das primeiras opções de Marco Silva mas que têm vindo a ganhar importância jogo após jogo. O reforçar da opinião de que João Mário é cada vez mais crucial nas manobras tácticas produzidas pelo ex-técnico do Estoril e com outra nota positiva: o golo. O jovem formado na escola do Sporting apontou o seu primeiro golo oficial pelos leões.