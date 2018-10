Taça de Portugal: Sporting vai a Espinho e Benfica recebe Moreirense

Os 32 clubes participantes da quarta eliminatória da Taça de Portugal conheceram, esta manhã, os seus adversários. Desta vez, o Sporting de Marco Silva tiveram a sorte do seu lado. O jogo com o Espinho é, teoricamente, mais simples.

Já o detentor em título recebe o Moreirense. O maior destaque vai mesmo para o dérbi do Minho, entre Vitória de Guimarães e SC Braga. Os jogos estão marcados para 23 de novembro mas as equipa inseridas nas competições europeias devem jogar a 21 ou 22 de novembro.

Eis a lista de todos os encontros:

Nacional (L) - Ribeirão (CNS)

Famalicão (CNS) - Fafe (CNS)

Feirense (L2) - Chaves (L2)

P. Ferreira (L) - Riachense (CNS)

Penafiel (L) - Aves (L2)

SC Espinho (CNS) - Sporting (L)

V. Guimarães (L) - SC Braga (L)

Atlético (L2) - Marítimo (L)

Oriental (L2) - V. Setúbal (L)

Trofense (L2) - Belenenses (L)

Vieira (CNS) - Freamunde (L2)

Benfica (L) - Moreirense (L)

Gil Vicente (L) - Varzim (CNS)

Santa Maria (CNS) - Santa Eulália (CNS)

Vizela (CNS) - Operário dos Açores (CNS)

Rio Ave (L) - Oliveirense (L2)

Os «dois grandes» em prova não se podem queixar. Tanto Sporting como Benfica têm adversários ao seu alcance. Para além do destaque do dérbi minhoto, há a certeza que teremos pelo menos 3 equipas do Campeonato Nacional de Séniores na próxima eliminatória.