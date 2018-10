Resumo da jornada: Braga trava Benfica e rivais já espreitam

Esta 8º jornada do campeonato veio baralhar as contas do lider Benfica que agora se vê apenas a um ponto do ambicioso FC Porto, a dois pontos do lutador V. Guimarães e a meros três pontos do rejuvenescido Sporting CP. O causador de toda essa comoção foi o guerreiro SC Braga, que terminou com a invencibilidade encarnada.

Nesta jornada, o clube da Luz foi perder a Braga (2-1) e deixou o primeiro lugar desprotegido dos olhares ambiciosos. Enquanto isso, o FC Porto fez questão de marcar a sua posição no segundo lugar da tabela classificativa, goleando a equipa do Arouca por 5 bolas (0-5), tendo Jackson Martinez bisado. Também a equipa de Guimarães fez questão de não perder pontos e, vencendo em Setúbal por uma bola (0-1), não cede o seu lugar à equipa leonina que se encontra na 4º posição com 16 pontos.

A equipa de Marco Silva, após a polémica derrota na Alemanha, respondeu com 4 golos em Alvalade, recebendo o Maritimo. A equipa da madeira ainda respirou esperança quando viu no marcador o 3-2, mas rapidamente viu essa esperança morrer quando Montero apontou o quarto golo dos leões e fechou as contas do marcador, deixando assim o Sporting a 3 pontos do primeiro lugar, ambicionando o trono do campeonato português.

Ainda nesta jornada, o Belenenses impôs-se ao Estoril (1-2) e igualou as contas com o Paços de Ferreira, que também venceu o Boavista (1-2), e o Sp. Braga, com 14 pontos. No que toca ao clube da Briosa, esta equipa viu a sua vantagem sobre o Nacional invertida, perdendo na Madeira por uma bola (1-0).

Para fechar esta jornada, o Penafiel vê-se no fim da tabela classificativa em penúltimo lugar e soma mais uma derrota, esta frente ao Rio Ave (3-2) que soma agora 14 pontos.