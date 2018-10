Luis Duque eleito presidente da Liga de Clubes

Depois de ter sido a opção consensual, dentro do círculo dos clubes da Primeira e Segunda Ligas, Luis Duque foi hoje a votação como único candidato à presidência da Liga de Clubes, sustentado primordialmente pelo apoio e patrocínio de Benfica e Porto, Luis Filipe Vieira e Pinto da Costa, respectivamente. Duque, antigo dirigente do Sporting (clube que diz ter sido excluído do processo de escolha do candidato), foi eleito com 46 votos válidos a favor cinco em branco e dois nulos.

Trinta e cinco clubes exerceram o seu direito de voto. As urnas fecharam às 17:30 horas e o previsível resultado foi oficializado às 19 horas, com o discurso cerimonial da tomada de posse do novo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que apontou para um novo rumo do organismo, centrado na obtenção de receitas e no saneamento das contas da Liga.

«Compete-me corresponder às expectativas dos que acreditam e dissipar as dúvidas daqueles dos que menos se envolveram nesta fase. Não há organizações fortes sem diferenças de opinião, mas também não as há sem união no essencial», declarou Luis Duque, sucessor de Mário Figueiredo, contra o qual uma grande facção dos clubes portugueses se erguera nos passados meses, mediante acusações de má gestão financeira.

A lista de Duque, eleito para os próximos quatro anos, é composta por José Mendes (para presidente da mesa da Assembleia-Geral), Gonçalo Lobo Xavier (para a Comissão Disciplinar), Carlos Carvalho (para o Conselho Fiscal) e Américo Joaquim Esteves (para a Comissão Arbitral).