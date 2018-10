Bruno Moreira é dos avançados mais letais da Liga

Poderá ter passado despercebido até agora mas não para a lente atenta do Vavel Portugal: Bruno Moreira, avançado de 27 anos que milita no Paços de Ferreira, está entre o lote de avançados mais letais da liga portuguesa 2014/2015, com uma mão cheia de golos nos seis jogos em que assinou o livro de ponto. Às ordens de Paulo Fonseca, Bruno Moreira tornou-se no melhor marcador do clube pacense, brilhando devido ao instinto goleador que até agora apresentou.

O avançado, natural de Landim, em Famalicão, ingressou no Paços esta temporada, depois de uma temporada dividida entre o CSKA Sofia, da Bulgária, e o Desportivo de Chaves - Moreira regressou ao escalão máximo da liga portuguesa (já jogara no Nacional) para renovar a sua sede de golos. Com 7 golos apontados até agora, cinco na Liga e dois na Taça de Portugal, Bruno Moreira está no bom caminho para realizar a sua época mais concretizadora.

Moreira é actualmente o melhor marcador luso da liga nacional, atrás de Maazou, Talisca e Jackson. O avançado português apenas tem precisado de 96 minutos para marcar, marca abaixo de jogadores altamente credenciados, como Jackson Martínez, que tem gasto 101 minutos para concretizar um golo. A ser dada continuidade cadência de golos até agora verificada, Bruno Moreira deverá melhorar o registo de 14 golos de 2011/2012, ao serviço do Moreirense, na Segunda Liga.