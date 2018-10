Premier League: Chelsea de Mourinho continua no topo

O Campeonato inglês está ao rubro e à 9ª jornada o Chelsea de José Mourinho mantém a liderança isolada, preservando uma vantagem considerável para os seus rivais. O campeão em título Manchester City continua a desiludir e os emblemáticos Liverpool e Manchester United permanecem longe dos três primeiros classificados.

O grande jogo desta jornada teve lugar em Old Trafford com o Manchester United a receber o líder Chelsea. Numa partida equilibrada, com algum ascendente para os blues, relevo para o tiro certeiro de Drogba que inaugurou o marcador, no decorrer da 2ª parte. Quando os comandados de José Mourinho já festejavam os 3 pontos, eis que outro mítico ponta de lança surge para evitar a festa dos londrinos, de seu nome Van Persie. Apesar da igualdade, o Chelsea mantém a liderança com 23 pontos, 4 de vantagem sobre o surpreendente segundo classificado Southampton, sendo neste momento o mais sério candidato ao título inglês.

Por seu lado, o Manchester United continua a ser a grande desilusão da presente edição da Premier League, e nem mesmo com Di María e Falcão o cenário se tem invertido. No presente momento, os red devils encontram-se em oitavo lugar com 13 pontos, a 10 do Chelsea.

Outra decepção desta jornada ocorreu em West Ham com os da casa a surpreenderem o campeão em título Manchester City com um triunfo de 2-1. Para o City, David Silva ainda tentou oferecer os 3 pontos aos citizens, mas de nada valeu perante os dois tentos de Amalfitano e Sakho. O City eleva agora para 6 pontos a diferença para o líder Chelsea, mantendo o 3º posto com 17 pontos, a 2 do segundo. O Arsenal, por sua vez, viajou até Sunderland e regressou às vitórias fora de portas, batendo a equipa da casa por 0-2. O grande reforço para a temporada, Alexis Sanchéz, bisou no encontro e tem sido uma das figuras em maior foco do clube londrino. Os arsenalistas mantêm o 5º lugar, agora com 14 pontos, mantendo a perseguição aos 3 da frente.

Depois do desaire pesado frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões, o Liverpool recebeu em Anfield Road o Hull City, protagonizando uma exibição pobre que culminou com uma partida desinteressante que não foi além de um empate a 0. O mítico Liverpool encontra-se num desprestigiante 7º lugar com apenas 14 pontos, os mesmos que o Arsenal e apenas mais 1 que o Manchester United.

Até à presente jornada, os 3 melhor marcadores da Barclays Premier League são Aguero, com 9 tiros certeiros, logo seguido de Diego Costa com também 9 tentos e a fechar o pódio está Berahino, que fez o gosto ao pé por 7 vezes. Consulte abaixo toda a tabela classificativa e fique atento a uma das Ligas mais competitivas do Mundo: