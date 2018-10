Rogério Ceni bate recorde de Ryan Giggs

O registo de Ryan Giggs era de 589 triunfos pelo Manchester United. Pois bem, aos 42 anos Rogério Ceni, titularíssimo da equipa paulista atingiu na última segunda-feira as 590 vitórias depois do São Paulo derrotar o Goiás por 3-0, no encontro que encerrou a 31ª jornada do Brasileirão.

O guardião que é também conhecido pelos seus golos de livre e grande penalidade, preferiu não dar grande importância a este marco na sua carreira. «Essas marcas individuais são muito boas, mas não é nada mais do que o trabalho no dia a dia. Qualquer ser humano que fica 20 anos no mesmo lugar bate recordes», referiu.