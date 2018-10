(Fonte:Abola.pt) PT deixa de patrocinar Benfica, Sporting e Porto

A PT anunciou no decorrer desta semana que vai deixar de patrocinar os três grandes. Forte revés no início do mandato de Luís Duque, menos receitas para a gestão de Benfica, Sporting e Porto e para a própria Liga de Clubes, que já contou várias épocas com o patrocínio da PT.