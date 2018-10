Klas Ingesson falece aos 46 anos, vítima de cancro

Klas Ingesson, antigo centro-campista Sueco, que passou por clubes como o PSV Eindhoven ou o Marselha, perdeu Quarta-Feira 29 de Outubro, a batalha contra o cancro.

Diagnosticado com um cancro sanguíneo incurável em 2009, Ingesson nunca deixou que a doença o afastasse do futebol e foi inclusive umas das sensações do campeonato Sueco esta temporada, tendo orientado o Elfsborg, apesar do seu estado físico bastante frágil. O treinador chegou inclusive a sentar-se no banco aquando da eliminatória com o Rio Ave.

Para a história ficarão as 57 internacionalizações pela selecção sueca, o terceiro lugar no Mundial do 1994 e acima de tudo, uma história comovente de um homem que superou adversidades para se dedicar a uma paixão.