Em 4 dias venderam-se mil camisolas de Nani

O regresso de Nani ao Sporting marcou não só um impacto no aumento da qualidade de jogo da equipa, mas também no entusiasmo provocado em redor dos sócios e do clube. Sabe-se agora que nos quatro dias que passaram entre a sua apresentação como jogador do clube e o encontro com o Arouca, foram vendidas mais de mil de camisolas com o nome e o número do craque leonino nas costas.

No total estima-se que 30% do merchandising vendido na Loja Verde, está relacionada com o extremo português, sendo os adeptos entre 14 e 30 anos quem mais os adquire.

Para além disso as receitas de bilheiteira aumentaram consideravelmente, devido à expectativa de ver o jogador emprestado pelo Manchester United. Nos quatro desafios jogados em Alvalade para o campeonato, mais o encontro da Liga dos Campeões com o Chelsea, estiveram nas bancadas quase 190 mil espectadores, numa média de 38 mil por partida.