Benfica x Rio Ave

O Rio Ave ainda conseguiu o empata, mas Esmael estava em posição irregular, e apesar de nas imagens isso não ser evidente, o avançado de Vila do Conde acabou por estar um pouco adiantado.

A equipa de Vila do Conde baixou as armas à chegada do segundo tempo e o Benfica foi aproveitando, ao bater dos 6. Talisca disse presente e encheu o pé para fazer o golo que garantiu os 3 pontos.

Os técnicos do Rio Ave permanecem na conversa com o juiz da partida. O domínio finalmente surtiu efeito, demorou a aparecer, mas valeu a pena esperar para ver o golo de Talisca. À quinta jornada consecutiva, o Benfica segura o primeiro lugar com 22 pontos .

FINAL DO JOGO

90+2' O Benfica permanece centrado na metade vila-condense do campo.

3 minutos de compensação

88' Sai Jonas entra Derley no Benfica.

86' Tão perto do golo! Tão perto Tarantini! O erro vem dos centrais do Benfica. Têm de estar atentos os encarnados.

86' Amarelo para André Almeida.

84' Gaitan! Tanto medo Gaitan! Que grande jogada do Benfica, a bola acabou em Gaitan que demorou muito, muito tempo a fazer o passe. A oportunidade perdeu-se.

83' Sai Esmael entra Hassan.

83' Muitos protestos nos dois bancos de suplentes!

82' Defesa apertada de Cássio! Que grande noite do homem do Rio Ave!

81' Grande cruzamento de Pizzi, era para Talisca, cortou Tiago Pinto.

Hassan está pronto para entrar!

79' O Benfica permanece no domínio da partida, mas o Rio Ave está a dificultar a vida ao Campeão.

76' Sai Wakaso entra Villas-Boas no Rio Ave.

76' Sai Del Valle entra Zeegelaar no Rio Ave.

75' Sai Lima entra Pizzi no Benfica.

74' Pizzi está pronto para entrar!

73' Três oportunidades para o Benfica, três bolas ao lado da baliza de Cássio.

72' Del Valle fica a pedir uma grande penalidade por alegada falta de Luisão.

71' Esmael ganha a frente aos dois centrais do Benfica, valeu a intervenção de Julio César, a agarrar a bola a tempo.

68' Golo Do Rio Ave! Que grande jogada! O assistente de Manuel Mota considerou o fora de jogo de Esmael e o golo acabou anulado. A polémica está instalada. Nas imagens, não é nitida a posição do avançado do Rio Ave.

67' Jonas cruzou para Talisca, mas chegou Prince, muito atento o homem do Rio Ave!

66' Passe forte de André Almeida para Gaitan, mas a bola ia com tanta força que o argentino não chegou a tempo...

65' Grande reacção da equipa do Rio Ave!

64' Remate de Diego Lopes, salta para a defesa Julio César! Passou o perigo!

63' Prince! Esteve muito perto do golo.... defendeu Julio César!

63' Falta de Maxi sobre Diego Lopes da o livre perigoso para a equipa de Vila do Conde.

O Homem-golo voltou a fazer das suas! Num lance de contra-ataque a bola acaba em Talisca, que, ainda antes da meia-lua, atirou forte para o funo da baliza, sem chances para Cássio.

60' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA! TALISCA!

Dez minutos da segunda parte. O Benfica domina por completo a partida, continua ainda assim a faltar o golo.

56' Amarelo para Diego Lopes, por falta sobre Salvio.

55' Talisca no cruzamento, corta Cássio com uma defesa atenta! Grande partida do homem do Rio Ave.

53' Salvio estava pronto para o Sprint, muito bem Del Valle no apoio à defesa e a cortar a bola na altura certa.

52' Cruzamento de Tiago Pinto para a cabeça de Tarantini, agarrou Júlio César! Ficou queixoso André Almeida.

50' Esmael esteve perto de chegar à bola, muito bem Luisão. Sempre atento o capitão do Benfica.

49' Cássio voltou a negar o golo a Jonas! O Benfica entrou a dominar!

48' Gaitan cruzou, Salvio antecipou-se, mas a bola saiu ao lado da baliza do Rio Ave.

47' Defende Cássio! A bola ainda sobrou para Gaitan que acabou por desperdiçar a oportunidade de inaugurar o marcador!

46' Falta sobre Jonas, da livre perigoso para o Benfica.

45' Entra Gaitan, sai Samaris no Benfica.

E se Júlio César tem tido um jogo tranquilo, Cássio já não pode dizer o mesmo. A sorte misturada com uma série de oportunidades falhadas por parte da equipa da casa têm ajudado o guardião do Rio Ave a evitar o golo a Talisca, Lima e companhia.

45 minutos de domínio encarnado, mas com muitas dificuldades na saída para o contra-ataque em velocidade. A equipa de Jorge Jesus tem feito tudo bem. Júlio César tem estado descansado na baliza e só por duas vezes foi chamado a mostrar o valor que tem. No ataque, o Benfica tem estado em todos os lances, mas a saída em velocidade e a eficácia na concretização têm de mudar para o golo poder aparecer.

Valendo aquilo que se notou em campo, a equipa da casa já merecia estar a vencer. A verdade é que o nulo ainda não mudou o marcador.

Muitos assobios para Manuel Mota vindos das bancadas. O Benfica estava concentrado na área do Rio Ave.

INTERVALO

44' LIMA, LIMA, LIMA! Cheirou a golo.... Jogada iniciada em Talisca, um passe bonito para Salvio, bola para Enzo que acabou em cruzamento... Lima saltou muito tarde. Estava em posição perfeita para o golo.

42' Jonas passou por 3 homens do Rio Ave e rematou forte, defendeu Cássio, foi por pouco que Lima não chegou à bola.

41' Enzo estava pronto para o ataque e para criar velocidade para passar por Tiago Pires, escorregou o homem do Benfica.

40' Pontapé potente de Lima, defende Cássio!

40' Cabeçada de Prince, depois de um canto de Ukra, passou por cima da baliza.

38' O Rio Ave tem crescido nos últimos minutos, mas a equipa do Benfica tem criado o perigo nos contra-ataques, falta apenas velocidade na concretização.

37' Remate enquadrado de Talisca, mas Cássio foi o homem certo, no sitio certo, passou o perigo.

36' Ukra tenta o ataque, valeu a atenção de André Almeida. Na recarga, Wakaso encheu o pé e atirou forte, estava atento Júlio César. Primeira grande defesa do guarda-redes encarnado na partida.

34' Lima fica a pedir grande penalidade por um toque de Marcelo na grande área...

31' A trapalhada na defesa do Rio Ave ia dando o golo a Salvio, Jonas também estava muito perto. A sorte esteve do lado dos vila-condenses.

29' Amarelo para Talisca, por falta de Diego Lopes

Perto da meia-hora de jogo, o Benfica vai dominando, mas continua a faltar o golo. Apenas e só, o golo.

25' CÁSSIO!!!! Que defesa estrondosa! Depois do canto, Lisandro cabeceou e valeu a defesa atenta do vila-condense a negar o primeiro golo do Benfica.

23' O Benfica vai dominando o jogo, mas a verdade é que os golos ainda não aparecendo.

22' Remate forte de Tarantini, mas a bola saiu muito longe da baliza de Júlio César....

20' Livre para a equipa do Rio Ave, bateu Ukra, mas sem perigo para a baliza de Júlio César.

17' Amarelo para Wakaso por uma falta sobre Jonas.

17' ENZO PEREZ! Sozinho, e depois de uma falta sobre Jonas, o argentino seguiu em velocidade e rematou forte. Valeu a atenção de Cássio.

16' LIMA! Foi por muito, muito pouco! Jogada brilhante de Talisca, muita troca de bola à entrada da grande área. A bola acaba no pé do brasileiro que rematou forte, obrigando Cássio a esticar-se para conseguir negar o golo.

13' Cruzamento de Enzo, cabeçada forte do Capitão Luisão, mas Cássio a agarrar sem problemas.

12' Sem Gaitan em campo, as diferenças no estilo de jogo dos encarnados são notórias.

11' Mais Benfica nestes primeiros minutos, mas muito bem também a equipa do Rio Ave a impedir o poderio da equipa da casa.

10' Cartão Amarelo para Prince, por falta sobre Jonas.

9' AIAIAIAI! Cruzamento de Maxi, Cássio ainda agarrou, mas deixou cair, foi por muito pouco que a equipa da casa não marcou.

8' Falta feia de Esmael sobre Lisandro Lopéz, fica a faltar cartão, Manuel Mota deixou seguir.

8' O Rio Ave está a ter muita dificuldade em sair em jogo. A bola disputada a meio-campo permanece.

6' Cruzamento de Ukra, faltou Diego Lopes acertar na bola....

5' Entrada fora de tempo de Wakaso sobre Enzo Perez, fica o aviso de Manuel Mota...

3' O Benfica joga com a equipa subida, já o Rio Ave acaba resguardado.

2' Jogada bonita de Maxi e de Salvio acaba com o corte no último segundo de Prince... Salvio preparava-se para rematar!

1' O jogo arranca equilibrado, a equipa da casa entra a pressionar e o Rio Ave tenta o attaque, mas Esmael estava em fora-de-jogo.

19:40. As equipas subiram agora ao relvado! O jogo está prestes a começar.

19:35. Aguarda-se agora o regresso das equipas dos respectivos balneários.

19:32. O Benfica jogará então num 4x4x2 e o Rio Ave 4x3x3.

19:25. No Banco do Rio Ave: Ederson, André Vilas Boas, Marvin Zeegelar, Abalo, Renan Bressan, Hassan e Boateng

19:23. No Banco do Benfica: Artur, Sulejmani, Gaitán, Pizzi, Derley, Benito e César.

19:22. ONZE DO RIO AVE: Cássio; Nuno Lopes, Prince, Marcelo e Tiago Pinto; Wakaso, Tarantini e Diego Lopes; Ukra, Esmael e Del Valle.

19:17. Jonas é, pela primeira vez titular na equipa do Benfica no Campeonato Nacional. Já Júlio César é o substituto de Artur nas redes encarnadas.

19:16. ONZE DO BENFICA: Júlio César, Maxi Pereira, Luisão, Lisandro e André Almeida; Salvio, Enzo, Samaris e Talisca; Jonas e Lima.

19:15. Ao que parece, Jonas também ganha o lugar na titularidade num final de tarde onde são esperados nas bancadas cerca de 35 mil adeptos.

19:14. Júlio César está a fazer um aquecimento típico de um guarda-redes titular na equipa do Benfica.

19:07. As equipas já aquecem.... e pode haver surpresas no onze do Benfica!

18:30. As duas equipas já chegaram ao Estádio da Luz!

17:15. Hassan é o melhor marcador do Rio Ave esta temporada, até agora. O avançado egípcio tem 5 golos marcados, mais um que o médio ofensivo Diego Lopes. No Benfica, Talisca é o artilheiro-mor, com 7 tentos, todos eles na liga portuguesa.

16:55. Onzes prováveis:

16:35. Jonas poderá ser titular pela primeira vez em jogos para a Liga, ele que já se estreou a marcar no campeonato, participando na goleada de 4-0 sobre o Arouca. O avançado ex-Valência realizou um «hat-trick» contra o Sporting da Covilhã, para a Taça de Portugal, e mostrou credenciais para lutar pela titularidade. Enquanto isso, Talisca continua a dominar a lista de marcadores do Benfica, com 7 golos.

16:25. No Benfica, a grande novidade na convocatória é a chamada de Sulejmani, que assim regressa à competição 5 meses depois da grave lesão contraída na final da Liga Europa. Lista de convocados do Benfica: Guarda-redes: Artur e Júlio César; Defesas: Luisão, Maxi Pereira, Lisandro López, César, André Almeida e Benito; Médios: Pizzi, Enzo Pérez, Nico Gaitán, Salvio, Samaris, Talisca e Sulejmani; Avançados: Derley, Jara, Lima e Jonas.

16:15. No Rio Ave, as grandes ausências são Lionn e Pedro Mendes. Lista de convocados do Rio Ave: Guarda-redes: Cássio e Ederson; Defesas: Prince, André Vilas Boas, Marcelo, Tiago Pinto, Nuno Lopes e Nélson Monte; Médios: Tarantini, Diego Lopes, Bressan, Abalo e Wakaso; Avançados: Hassan, Boateng, Marvin, Ukra, Del Valle, Esmael.

16:10. Para esta partida o Benfica não poderá contar com os lesionados Jardel, Ola John, Fejsa, Amorim, e Eliseu. O lateral esquerdo, habitual titular, contraíu ontem uma lesão e ficou de fora da convocatória. Para o seu lugar entrou Loris Benito, reforço de Verão que tarda em afirmar-se na Luz. Ainda assim, o titular da lateral esquerda da defesa deverá ser André Almeida.

15:55. Jorge Jesus venceu as duas taças a Nuno Espírito Santo, acabando por, já nesta temporada, por vencer outra competição, agora ao novo treinador vilacondense, Pedro Martins. Na Supertaça, primeiro jogo a doer dos encarnados, o Benfica não foi capaz de bater o Rio Ave durante 120 minutos - Artur Moraes acabou por ser o herói da partida, destacando-se nas grandes penalidades. Depois do 0-0, o Benfica acabou por vencer por 3-2 nas penalidades.

15:45. Benfica e Rio Ave enfrentaram-se por três vezes nos últimos meses, competindo por três troféus (Taça da Liga, Taça de Portugal e Supertaça). Nos dois troféus referentes ainda à competição em 2013/2014, o Benfica levou a melhor nos 90 minutos, batendo por duas vezes o Rio Ave e erguendo ambas as taças. Na Taça da Liga, vitória encarnada por 2-0, com golos de Rodrigo e Luisão. Na Taça de Portugal, o Benfica venceu por 1-0, com um golo de Gaitán.

15:35. Nos duelos entre Benfica e Rio Ave, a última vez que os vilacondenses venceram remonta a 2005, tendo nesse ano conquistado a vitória no seu próprio reduto, por 1-0, com um golo de Miguelito, aos 90 minutos de jogo. O treinador que conseguiu esse feito foi o português Carlos Brito, que bateu o homólogo Trapattoni, que se sagraria campeão nessa temporada, pelo Benfica.

15:25. Facto relevante: o Rio Ave nunca venceu o Benfica na Luz, seja para a liga, seja em todas as outras competições. A maior goleada imposta pelo Benfica ao Rio Ave, na Luz, remonta à primeira partida realizada (1979/1980) entre as duas equipas a contar para o campeonato: 8-0 a favor das águias, com golos de Reinaldo (3), Humberto Coelho (2), Nené (3).

15:15. O histórico de confrontos Benfica x Rio Ave é claramente favorável ao Benfica. Analisando os jogos realizados na Luz, para a liga portuguesa, verificamos que o Benfica é totalmente dominador: nas últimas 6 partidas os encarnados venceram sempre e nas últimas quatro partidas o Benfica fez mesmo questão de golear: 5-2 em 2010/2011, 5-1 em 2011/2012, 6-1 em 2012/2013 e 4-0 em 2013/2014.

15:10. O Rio Ave chega a esta partida depois de angariar mais uma vitória para o liga, a sua quarta vitória, depois de quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória. Os golos dos vilacondenses foram marcados por Ukra, Diego Lopes e Hassan. Frente ao Penafiel, o Rio Ave completou o seu quarto jogo a concretizar três ou mais golos em partidas do campeonato português.

15:00. O Benfica chega a esta partida depois de ter sido batido pela primeira vez no campeonato. Na deslocação a Braga, os encarnados perderam por 2-1 mas até estiveram a vencer logo aos 2 minutos, com golo de Talisca. Éder e Salvador Agra deram a volta ao resultado, impondo a primeira derrota do Benfica para a liga desde Maio, mês no qual o Benfica perdera com o FC Porto, no Dragão, por 2-1, para o campeonato 2013/2014.

14:50. O Rio Ave não tem demonstrado grande forma fora de casa: apenas venceu uma partida neste campeonato, nas quatro deslocações efectuadas: frente ao Estoril, na segunda jornada da liga, o Rio Ave bateu o Estoril, naquela que foi a grande goleada dos vilacondenses na temporada. O gordo 1-5 foi construído com golos de Hassan (3) e Pedro Moreira (2).

14:40. O Estádio da Luz recebe mais um jogo da Liga Portuguesa: esta será a quinta vez que o Benfica joga em casa, tendo apenas perdido dois pontos na Luz, na 3ª jornada, diante do Sporting (1-1). Dos 20 golos marcados no campeonato, 10 deles foram assinados na Catedral da Luz - a maior goleada na Luz foi o 4-0 imposto ao Arouca, na última jornada disputada em casa do Benfica.

14:30. Seja bem-vindo à transmissão do directo Benfica x Rio Ave, jogo da 9ª jornada da Liga Portuguesa, que será disputado no Estádio da Luz às 19:45 horas.