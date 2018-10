Sporting prepara assalto ao Castelo do Vitória

Depois de um Braga x Benfica na jornada transacta em que os Minhotos conseguiram levar a melhor, a partida de maior destaque joga-se outra vez no Minho, desta vez em Guimarães. Os comandados de Rui Vitória procuram continuar a surpreender e complicar a vida a um candidato ao título, imitando o rival Braga.

Vitória de Guimarães e Sporting: duas equipas em grande forma

O Sporting de Marco Silva está num grande momento de forma e demonstra coesão no meio campo e poder de fogo no ataque (prova disso são os 14 golos marcados nos últimos 4 jogos). No entanto os leões terão pela frente amanhã um adversário complicado, que ainda não perdeu no seu reduto e que está inclusivamente acima dos verde e brancos na classificação.

O Vitória de Guimarães continua a surpreender e já leva 17 pontos, apenas menos 2 do que o líder Benfica. O futebol rápido de transições de Rui Vitória, com a criatividade de Bernard, a segurança e equilíbrio de André André e a explosão de Hernani encontra pela frente o jogo de posse de Marco Silva, com o trio de meio-campo William, Adrien e João Mário em boa forma, com Nani à solta, ele que tem estado em grande destaque neste regresso a Alvalade. Se é verdade que os leões têm estado em destaque pelas boas prestações ofensivas, é também verdade que a nível defensivo a equipa de Marco Silva tem deixado um pouco a desejar, somando erros individuais e golos sofridos.

Na partida frente ao Marítimo depois de estar a ganhar 3-0, o adormecimento da equipa fez com que Maazou bisasse em pouco mais de 4 minutos, recolocando os Insulares na partida. Frente a elementos muito rápidos e imprevisíveis como são Bernard e Hernani, os verde e brancos terão de estar concentrados e não dar espaço nas suas costas, para tentar sair de Guimarães com um bom resultado.

Douglas é ausência na baliza vimaranense

Douglas é baixa para duelo em casa vimaranense. O guardião do Vitória continua a contas com uma lesão no joelho esquerdo, contraída na vitória frente ao Boavista. Assis será o homem escolhido para o seu lugar, depois de já ter alinhado a titular na baliza Vitoriana nas vitórias frente ao Moura (Taça de Portugal) e Vitória de Setúbal. Chemmam e Bruno Alves estão de regresso às convocatórias.

Slimani ou Montero na frente de ataque?

O ponta-de-lança argelino Slimani está de volta (Tanaka saiu da convocatória) às escolhas de Marco Silva, sendo opção para a titularidade na frente de ataque: resta saber se o treinador leonino irá preterir Montero, que ultimamente tem apresentado um claro crescendo exibicional, salpicando isso com uma pitada de primor técnico, como no golo marcado ao Marítimo, na última jornada.

Apesar do bom progresso de Montero, Slimani terá um trunfo a seu favor: da última vez que o Sporting se deslocou à Cidade Berço, foi o argelino que ofereceu os três pontos ao leão, com um golo decisivo no minuto 90...

Paulo Oliveira enfrenta antigo clube pela primeira vez

Transferiu-se no passado Verão para o Sporting e agora, estabelecido como central titular, o português Paulo Oliveira irá ter a oportunidade de alinhar frente ao seu antigo clube, o Vitória. O jogador formado no clube vimaranense ganhou a titularidade ao francês Sarr e é actualmente um dos emergentes valor no plantel leonino.

Casa cheia em Guimarães

Depois da boa casa contra o FC Porto (cerca de 26 mil espectadores) prevê-se nova enchente no D. Afonso Henriques. A massa adepta do Vitória só por si já é um décimo segundo jogador, colorindo a Preto e Branco as bancadas, mas a direcção dos Minhotos decidiu aproveitar a euforia à volta da equipa, lançando um conjunto de promoções para vender a totalidade dos bilhetes disponíveis.

Do lado dos Leões, o clube Lisboeta fez saber no seu site que a totalidade dos bilhetes enviados para o Estádio de Alvalade esgotou, ainda no dia de ontem (quinta-feira). Com as duas equipas a praticar bom futebol, os adeptos a ir ao estádio e dois treinadores jovens e ambiciosos antevê-se um grande jogo de futebol no Afonso Henriques.

Onzes prováveis