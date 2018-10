Vitória Guimarães x Sporting

Na próxima jornada o Vitória Guimarães vai até ao reduto do Arouca, enquanto o Sporting recebe em Alvalade o Paços Ferreira. Esperemos que tenham gostado de mais este encontro . Continuem acompanhar toda actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O Vitória sobe ao segundo lugar à condição a dois pontos do Benfica, enquanto os verde e branco ficam a seis da liderança. Uma nota para o árbitro Hugo Miguel, a boa exibição dos vimaranenses não precisava de ser manchada com dois erros do juiz lisboeta e dos seus auxiliares. No segundo golo João Afonso está adiantado na altura do cruzamento, e a grande penalidade é também ela discutível.

Triunfo justo do Vitória Guimarães, foi mais equipa, mais agressiva sobre a bola e na disputa de todos os lances. Quanto ao Sporting nunca se encontrou em toda a partida, não conseguindo criar qualquer ocasião para marcar. Fisicamente os leões também deixaram a desejar.

FINAL DO JOGO! VITÓRIA DO GUIMARÃES POR 3-0 SOBRE O SPORTING!

90' Substituição no Vitória, saiu Hernâni e entra Jonatan Álvez.

89' Na barra!!! Hernâni isolado disparou um míssil que bateu em cheio no ferro de Rui Patrício.

86' Substituição no Vitória, saiu Bernard e entra Ricardo.

81' GOOOLLLOOO DO VITÓRIA GUIMARÃES!!! André André não falha e bate Rui Patrício.

80' Grande penalidade a favor do Vitória, por falta de Cédric sobre André André.

75' Cartão amarelo para Paulo Oliveira por falta sobre André André.

71' Remate perigoso de Bernard a sair por cima da barra.

67' Cartão amarelo para Bouba Saré por falta sobre Adrien Silva.

65' Alteração no Sporting, saiu Montero e entra Carlos Mané.

64' Substituição no Vitória, saiu Alex e entra Bruno Alves.

55' Contra-ataque do Vitória e Hernâni a rematar em jeito para grande defesa de Rui Patrício.

52' Cartão amarelo para Bernard por pontapear a bola depois do jogo já estar interrompido.

50' Outra vez Hernâni a escapar a Jonathan Silva que não tem pernas para o extremo vimaranense, que atira à malha lateral.

48' Hernâni fez o que quis de Jonathan Silva e remata para a defesa de Rui Patrício.

Dupla alteração ao intervalo no Sporting, saíram João Mário e Carrillo e entram Diego Capel e Slimani.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O SPORTING!

Na segunda parte algo vai ter de mudar na equipa de Marco Silva se quiser ainda sair do Dom Afonso Henriques com pontos. Quanto ao Vitória Guimarães é de esperar que mantenha a mesma toada pressionante e tirar a iniciativa de jogo aos leões.

O Vitória sem também estar a fazer uma grande exibição, foi eficaz e em duas bolas paradas fez dois golos praticamente iguais. Cruzamentos da direita e João Afonso no segundo poste a assistir Bouba Saré e no 2-0, em posição irregular o central vimaranense atirou para a baliza, mas Maurício já em desespero foi o último a tocar no esférico.

Primeira parte jogada com ritmo elevado, mas com mais agressividade do que qualidade. O Guimarães mais pressionante sem dar espaços a um Sporting que ainda não «entrou» no jogo. Exibição até ao momento completamente desconcentrada e desinspirada dos leões, que ainda não criaram um lance de perigo.

INTERVALO DO JOGO! O VITÓRIA VENCE POR 2-0 O SPORTING!

42' GOOLLLOOO DO VITÓRIA GUIMARÃES!!! Lance a papel químico do primeiro com desvio de João Afonso (em fora-de-jogo) ao segundo poste, a bola ia entrar, mas o último a tocar é Maurício.

37' Remate de Nani para a primeira defesa de Assis para as mãos do guardião vimaranense.

36' Nova tentativa de Tomané, mas a bola sai mais uma vez ao lado sem perigo.

30' Meia hora de jogo sem que o Sporting tenha criado qualquer perigo para a baliza do Vitória, os leões não conseguem fazer uma jogada com passes errados e sem nexo. Do outro lado os vimaranenses marcaram e vão segurando a bola e circulando-a, sendo agressivos na pressão sobre os jogadores leoninos.

29' Remate de Tomané por cima da baliza leonina.

23' Jonathan Silva de muito longe arrisca o remate que sai para a bancada.

15' GOOOLLLOOO DO VITÓRIA GUIMARÃES!!! Cruzamento de Hernâni com João Afonso a desviar ao segundo poste e Bouba Saré a encostar de cabeça.

14' Resposta na mesma moeda de Bernard, mas a bola também sai ao lado do poste direito de Rui Patrício.

11' Livre directo de Nani com o remate do jogador leonino a passar ao lado da baliza de Assis.

10' Primeiros dez minutos de jogo sem nada a registar com a bola dividida e as duas equipas a pressionarem alto sem dar espaço de manobra para qualquer uma delas.

INÍCIO DA PARTIDA SAIU O VITÓRIA GUIMARÃES!

17:59. O Vitória joga com o equipamento tradicional, enquanto o Sporting alinha todo de amarelo.

17:57. Entram as equipas no relvado grande ambiente nas bancadas.

17:47. Os dois conjuntos recolhem aos balneários para daqui a pouco regressarem para o início da partida.

17:42. Já Marco Silva vai ter a seu lado, Marcelo Boeck, Naby Sarr, Miguel Lopes, André Martins, Diego Capel, Carlos Mané e Slimani.

17:40. No banco de suplentes Rui Vitória tem, Bruno Alves, Cafú, Gui, Nii Plange, Jonatan Álvez, Ricardo Gomes e Miguel Oliveira.

17:35. As equipas já vão aquecendo no relvado do Estádio Dom Afonso Henriques, que vai enchendo à medida que a hora do jogo se aproxima.

17:30. O Sporting alinha com, Rui Patrício na baliza, na defesa Jonathan Silva, Maurício, Paulo Oliveira e Cédric, o meio-campo com William Carvalho, Adrien Silva e João Mário, no ataque Nani, Montero e Carrillo.

17:25. O Vitória Guimarães joga com, Assis na baliza, a defesa formada por Bruno Gaspar, Josué, João Afonso e Traoré, no meio-campo Bouba Saré, André André e Bernard, e na frente Hernâni, Tomané e Alex.

17:05. O Estádio Dom Afonso Henriques regista uma casa praticamente cheia, com mais de 25 mil espectadores nas bancadas.

16:35. Onzes prováveis:

16:10. O Sporting chega a este jogo muito motivado, depois da boa exibição em Alvalade: quatro golos diante do Marítimo (4-2), apontados por Bauer (auto-golo), João Mário, Paulo Oliveira e Fredy Montero (golo de extrema beleza). Nota para o central Paulo Oliveira, que se estreou a marcar pelo Sporting antes de defrontar a equipa que o viu crescer para o futebol, o Vitória SC. O central assinou pelos Leões no Verão passado e jogará pela primeira vez contra o seu clube antigo.

16:00. Douglas é baixa de vulto, pois ainda está lesionado: Assis será o titular da baliza do Vitória de Guimarães. Na defesa, Defendi e Moreno também são ausências importantes, ambos os centrais estão a contas com lesões demoradas. João Afonso, que será um dos centrais titulares, está motivado: o central luso marcou o golo da vitória do clube vimaranense na deslocação a Setúbal (0-1).

15:50. Marco Silva atestou a qualidade do oponente mas revelou total confiança nas qualidades do Sporting: «Só a vitória interessa. Temos consciência da dificuldade do jogo, mas também plena confiança nas nossas capacidades, no que tem sido o nosso comportamento e no que queremos para o jogo», afirmou, aludindo também para as ameaças do Vitória: «Tem jogadores muito velozes na frente, nos corredores, o próprio jogador que joga por trás do avançado tem muita velocidade e é forte», analisou na antevisão.

15:35. Rui Vitória assume que irá dar o tudo por tudo para roubar os três pontos ao favoritismo do Leão: «A melhor resposta é sermos iguais a nós próprios e não renegar tudo o que temos vindo a construir. Temos sido uma equipa irreverente e vamos continuar assim. Vamos por em campo as nossas armas e enfrentar o adversários olhos nos olhos», afirmou na antevisão, elogiando as potencialidades do oponente Sporting.

15:15. Um dos jogos com mais golos e emoção das duas últimas décadas (em jogos para a Liga e tendo o Vitória SC como anfitrião) foi o 2-4 de temporada 2004/2005, vencido pelo forasteiro Sporting, com golos de Beto, Liédson e Carlos Martins (2). Os tentos da casa foram assinados por Elpídio Silva (2). À data, Manuel Machado orientava os vimaranenses e José Peseiro, que nessa época estaria envolvida na luta pelo título até à penúltima jornada, treinava o Sporting.

14:55. Na última deslocação do Sporting à Cidade Berço, o jogo esteve prestes a terminar empatado a zeros não fosse um golo tardio de Slimani, em cima do minuto 90. Na passada época de 2013/2014, o Sporting de Leonardo Jardim quebrou a resistência vimaranense com um golo do argelino que saíra do banco aos 83 minutos, substituindo André Martins.

14:40. A última vez que o Vitória SC venceu o Sporting no Estádio D. Afonso Henriques foi na temporada 2007/2008, quando o Vitória de Guimarães recebeu o bateu o Sporting por 2-0, com golos de Fajardo e Sereno. O treinador vimaranense era, à altura, Manuel Cajuda, enquanto técnico sportinguista era Paulo Bento. Existem, desde esse jogo até à actualidade, dois resistentes no onze leonino: Rui Patrício e Adrien.

14:25. O histórico de confrontos Vitória de Guimarães x Sporting, jogados para a Liga e no Estádio D. Afonso Henriques, mostra-nos que, em 69 partidas, o Sporting venceu 36, tendo apenas perdido 13 vezes e empatado 20 jogos. Nos últimos 20 anos, o Sporting tem tido o domínio claro, espelhado nas 12 vitórias obtidas, contra apenas duas vitórias caseiras e seis empates verificados.

14:10. Nestes oito jogos realizados na liga portuguesa, Bernard Mensah é o melhor marcador da equipa do Vitória SC, com 4 golos marcados nos 8 em que marcou presença. O jovem ganês tem mostrado potencial e certamente terá atenção especial por parte da defensiva leonina. Pelo lado do Sporting, o melhor artilheiro na Liga é Islam Slimani, com os mesmos quatro golos, mas apenas em cinco encontros realizados pelo argelino.

13:50. O Sporting tem as suas maiores goleadas em deslocações aos redutos dos oponentes: duas goleadas de 0-4, contra Gil Vicente e Penafiel são os melhores resultados do clube leonino nestes oito jogos de campeonato; por seu turno, o Vitória de Guimarães tem dois dos melhores resultados em casa, 3-0 contra Penafiel e 3-0 frente ao Boavista. O pior resultado vimaranense foi numa deslocação: derrota pesada de 4-0 às mãos do Marítimo.

13:30. O Sporting conta com 16 pontos, fruto de 17 golos marcados e 6 tentos concedidos, não tendo ainda conhecido o sabor da derrota neste campeonato. Quatro vitórias e quatro empates, dois desses empates contra os rivais Benfica (1-1 na Luz) e FC Porto (1-1 em Alvalade). Nas últimas três vitórias do Sporting, a equipa leonina marcou sempre quatro golos (0-4 contra o Gil Vicente, em Barcelos, 0-4 contra Penafiel e 4-2 diante do Marítimo, em Alvalade).

13:20. O Vitória Guimarães está numa surpreendente terceira colocação, com 15 golos marcados e 7 sofridos, o que resulta em 17 pontos, menos um que o segundo classificado, o FC Porto. A equipa vimaranense venceu cinco dos oito jogos e em quatro dessas cinco partidas venceu sem sequer sofrer golos: 3-0 diante do Penafiel, 0-3 no terreno do Belenenses, 3-0 contra o Boavista e 0-1 frente ao Vitória de Setúbal.

13:10. Este Vitória Guimarães x Sporting é o grande jogo da jornada, opondo o terceiro lugar (Vitória SC) ao quarto colocado (Sporting) do campeonato. As duas equipas jogam um futebol dinâmico e vibrante, pleno de golos e velocidade, sob a batuta de dois treinadores portugueses que têm dado nas vistas no espectro do futebol da Primeira Liga - Marco Silva e Rui Vitória.

13:00. Seja bem-vindo ao jogo Vitória Guimarães x Sporting, referente à 9ª jornada da liga portuguesa. O jogo é o grande duelo da jornada e será disputado no Estádio D. Afonso Henriques, às 18 horas. Não perca, em Vavel.com, a transmissão da partida, minuto a minuto, grátis .