Lição do Vitória a um Sporting com estudos por fazer

A deslocação do Sporting a Guimarães terminou em embaraço leonino e glória vimaranense: os anfitriões receberam o Leão e domaram a fera com exímia tranquilidade e concentração competitiva. O Vitória de Guimarães tapou os caminhos para a sua baliza, batalhou muito no meio-campo e utilizou a velocidade e perícia técnica dos atrevidos Hernâni e Bernard para atingir o Sporting das formas mais letais.

Se é verdade que o Sporting perdeu por inequívocos e incontestáveis 3-0, verdade é também o facto de ter estado perto de ser goleado de modo copioso, dadas as várias oportunidades de golo da equipa orientada pelo talentoso técnico Rui Vitória. Bouba, João Afonso e André André marcaram os golos da primeira derrota leonina no campeonato, edificando uma vitória mediática que coloca o Vitória SC no terceiro lugar, isolado, com 20 pontos.

O treinador do Sporting, Marco Silva, mostrou a sua insatisfação perante os erros defensivos da equipa: «Sabíamos que a primeira parte seria de grande pressão e que depois poderia abrir. Porém, em dois cantos houve dois golos. Houve muita pressão, pouca qualidade de jogo e em dois cantos permitimos que o adversário fizesse dois golos», analisou o técnico, visivelmente agastado com a apática exibição leonina.

«Pagámos caro num jogo em que não estivemos ao nosso nível. A equipa nunca se tranquilizou depois dos erros que cometeu, enquanto o Vitória foi mais forte e agressivo», explicou o treinador, que realçou a forma agressiva e vincada como os vimaranenses disputaram os lances. «Acabámos por sofrer a primeira derrota no campeonato. Não nos pode quebrar, mas tem de servir de lição, pois não podemos cometer erros a este nível», rematou Marco Silva, que prepara já o jogo com o Schalke 04, para a Liga dos Campeões, na próxima Terça-feira.