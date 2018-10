Marcus Ericsson fará parte da Sauber em 2015

Esta semana não trouxe só más notícias a Marcus Ericsson. No início da semana foi confirmada a ausência da sua atual equipa, a Caterham, no GP dos Estados Unidos, devido a administração judicial, situação que poderá prevalecer até ao final do campeonato de Formula 1. No entanto, já no decorrer do GP dos Estados Unidos surgiram boas notícias para o piloto sueco, que viu confirmada a sua contratação como piloto da Sauber em 2015.

A chefe de equipa da Sauber, Monisha Kalterborn, impressionou-se pela motivação do jovem piloto de 24 anos em tempos conturbados:

«Nós conhecemos o Marcus como um piloto altamente motivado. O Marcus não teve uma época fácil como rookie neste ano de Formula 1, contudo, conseguiu manter-se calmo e foi melhorando gradualmente, principalmente nas suas últimas corridas disputadas. Na Sauber, estamos convencidos que a contratação do Marcus vai trazer à equipa uma dinâmica renovada. »

O inesperado contrato da Sauber foi considerado por Marcus Ericsson o seu presente de Natal antecipado:

«Após uma semana atribulada, foi-me dado inesperadamente o melhor presente de Natal que poderia ter. A Sauber depositou a sua confiança em mim para 2015 e isso deixa-me orgulhoso, sendo a Sauber uma das melhores equipas para pilotos de desenvolvimento. Vai ser um enorme desafio. Vou dar o meu melhor para poder evoluir não só como piloto, mas também para contribuir o mais possível na aproximação da Sauber aos lugares da frente, onde esta pertence.»

Embora o piloto sueco da Caterham tenha sido uma figura quase anónima durante o início do campeonato de F1, a sua forma melhorou acentuadamente antes da mudança radical de set-up por parte da equipa britânica. Outra das razões que pode ter influênciado a preferência da Sauber pelo piloto sueco, é o facto de este ser um piloto pagante. A quantia generosa paga pelo piloto pode servir à equipa suiça como reforço financeiro substancial, neste momento em que a crise monetária nas equipas mais pequenas da grelha se tornou nitidamente aparente.

Ainda se desconhece qual dos dois pilotos atuais da Sauber, Marcus Ericsson irá substituir. O futuro de Adrian Sutil e Esteban Gutierrez na equipa suiça permanece incerto. É sabido que Adrian Sutil mantém contrato vinculativo com a Sauber para 2015, no entanto, Esteban Gutierrez pode também providenciar fundos significativos em troca de um lugar na equipa. Curiosamente, para agudizar o mistério, o atual piloto de reserva da Sauber, Giedo van der Garde, também foi cotado para uma promoção, havendo assim possibilidadede de este ascender a um dos lugares principais na equipa suiça.