Ninguém pára este Southampton

Novo jogo, nova vitória para o Southampton. Na deslocação ao terreno do Hull City, a equipa do Sul de Inglaterra conseguiu uma vitória fundamental, agarrando o segundo lugar e confirmando o estatuto de equipa sensação por terras de sua Majestade. Um golo solitário de Wanyama à passagem do terceiro minuto de jogo bastou para os Saints sairem de Hull com 3 pontos, atingindo os 22 pontos, menos 4 que o líder Chelsea, orientado por José Mourinho.

Numa jornada em que os Blues tiveram de suar para vencer o Queens Park Rangers e os Citizens venceram o rival Manchester United pela margem mínima (golo de Kun Aguero) no derby de Manchester, o Southampton não descolou e continua no pelotão da frente, 5 pontos acima do quarto classificado Arsenal, cimentando o seu lugar na zona de acesso à liga Milionária, prova que o modesto clube da cidade de Southampton nunca disputou.