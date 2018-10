Barcelona surpreendido em casa pelo Celta

Em Camp Nou as expectativas eram altas: a tripla atacante formada por Neymar, Suárez e Messi actuava finalmente perante os seus adeptos. O desfecho, esse, não podia ser mais negativo com a equipa catalã a sair derrotada por uma bola a zero frente ao Celta de Vigo.

Apesar de ter dominado praticamente toda a partida, a equipa de Luis Enrique não conseguiu ultrapassar a coesa defesa dos 'galegos' tal como o seu guarda-redes, Sergio Álvarez, dono de algumas intervenções valiosas para a turma de Eduardo Berizzo. O tento dos forasteiros apareceu à passagem do minuto 55' por Larrivey, que após fenomenal assistência de Nolito não tremeu face a Claudio Bravo.

Com esta derrota os catalães descem do primeiro para o terceiro lugar da tabela classificativa, com 22 pontos, 'entregando' a liderança aos rivais Real Madrid (24 pontos) e o segundo posto ao Atlético Madrid (23 pontos). Já o Celta de Vigo somou mais um triunfo e ocupa neste momento a sexta posição com 19 pontos.