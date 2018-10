Hamilton imparável no GP dos Estados Unidos

Após falhar ontem a pole-position, Hamilton conquistou a vitória e ampliou a sua vantagem na liderança do campeonato no circuito de Austin no Texas. O pódio ficou completo com Nico Rosberg e Daniel Ricciardo .

O GP dos Estados Unidos foi uma corrida marcada por ter o menor número de monolugares devido as ausências das equipas da Caterham e Marrussia. Uma partida logo com incidente entre o Force India de Sergio Pérez e o Sauber de Adrian Sutil fez entrar o safety-car logo a primeira volta. Alguns pilotos foram penalizados por excesso de velocidade durante este período.

Com o alemão da Mercedes a aguentar a liderança até a utilização do segundo jogo de pneus, altura em que o britânico aumentou o seu ritmo de corrida e passou para a liderança com uma ultrapassagem exemplar no final da reta da meta.

Estratégia de corrida define pódio

O Red Bull de Daniel Ricciardo conseguiu um excelente pódio quando os acontecimentos da corrida previam que fosse um dos dois Williams a lutar pelo terceiro lugar. Foi possível devido a excelente estratégia de corrida elaborada pela equipa austríaca.

Os restantes lugares pontuáveis ficaram a cargo dos dois Williams Massa e Bottas,o Ferrari de Alonso na sexta posição , Sebastian Vettel partindo da pit lane em virtude de ter utilizado o sexto motor da época a terminar em sétimo seguindo se Kevin Magnunssen , Maldonado e Vergne em 8º,9º e 10º respectivamente.

De registar apenas mais o abandono do Force India de Nico Hulkenberg devido a problemas de motor.

Com estes resultados Lewis Hamilton apenas depende de si para se tornar campeão do mundo bastando garantir o segundo lugar nas duas ultimas corridas do ano Brasil e Abu Dhabi respetivamente .

Classificação GP dos EUA:

1 Hamilton Mercedes 56 voltas 2 Rosberg Mercedes +4.314s 3 Ricciardo Red Bull +25.560s 4 Massa Williams +26.924s 5 Bottas Wiliams +30.992s 6 Alonso Ferrri +95.231s 7 Vettel Red Bull +95.734 8 Magnunssen McLaen +100.682s 9 Maldonado Lotus +107.870s 10 Vergne Toro Rosso +108.863s 11 Grosjean Lotus +1 volta 12 Button McLaren +1 volta 13 Raikkonen Ferrari +1 volta 14 Gutierrez Sauber +1 volta 15 Kyvat Toro Rosso +1 volta 16 Hulkenberg Force India DNF 17 Perez Force India DNF 18 Sutil Sauber DN

Classificação mundial(top-10):

1 Hamilton Mercedes 316 pontos 2 Rosberg Mercedes 292 3 Ricciardo Red Bull 214 4 Bottas Williams 155 5 Vettel Red Bull 149 6 Alonso Willams 149 7 Button McLaren 94 8 Massa Williams 83 9 Hulkenberg Force India 76 10 Magnunssen McLaren 53

A proxima corrida será no Brasil no famoso circuito de Interlagos no fim-de-seman de 7 a 9 de Novembro.