A melhor série de vitórias é do Paços do retornado Fonseca

Com a vitória de ontem, o Paços de Ferreira subiu a um inesperado quarto lugar no campeonato, ultrapassando o Sporting e dando provas de que é, actualmente, uma equipa renovada, de cara lavada, distante da débil imagem passada na temporada transacta. O triunfo de 4-1 sobre o Vitória de Setúbal colocou a formação pacense com 17 pontos, mais um que os Leões, num lugar de distinção que é em si um elogio ao novo Paços de Paulo Fonseca.

Com os golos de Urreta, Sérgio Oliveira, Hurtado e Bruno Moreira (melhor marcador da equipa), o Paços recebeu e bateu a equipa sadina orientada por Domingos Paciência, mostrando, na sua exibição, sinais de evidente força colectiva. Com esta vitória caseira, os «castores» aumentaram a sua série vitoriosa para quatro jogos consecutivos, proeza que nenhuma equipa do campeonato foi capaz de completar até agora.

A série vitoriosa começou no segundo triunfo da equipa para a Liga, diante do Belenenses, por 2-0, à passagem da sexta jornada. A segunda vitória chegou com o duelo frente ao Marítimo, 3-2 na Mata Real; o terceiro jogo vitorioso seguiu-se na jornada oito, com a deslocação ao Bessa, nova vitória, agora por 1-2; O Paços, que nas primeiras duas jornadas enfrentou os colossos Benfica e Porto, segue agora com uma pujança invejável e promete prosseguir o progesso liderado por Paulo Fonseca.

O treinador que fora extremamente feliz na casa da Mata Real, voltou esta temporada, aceitando regressar ao clube que lhe proporcionou o momento mais alto da sua ainda curta carreira de treinador: a obtenção de um histórico terceiro lugar na Liga, feito que ficará para sempre marcado na memória dos pacenses e gravado na pele do clube da cidade de Paços de Ferreira. A saída (para o FC Porto) revelou-se uma experiência gorada mas o retorno a Paços parece...destinado a novos bons voos.