Luisão ligado ao Benfica até 2017

Luisão chegou ao Benfica na temporada 2003/2004 e já vai na décima segunda temporada de águia ao peito, e, segundo informações disponibilizadas pelo Relatório e Contas da SAD encarnada, o central brasileiro estendeu o seu contrato até 2017.

Luisão, de 33 anos, renovara o contrato do Benfica em 2011, na altura assinando até 2016 - o novo vínculo estende a ligação com as águias por mais um ano.

Após uma dúzia de anos no Benfica, o central capitão dos encarnados é ainda uma peça vital do clube, sendo titularíssimo na formação de Jorge Jesus.