Investidores italianos negoceiam controlo do Feirense

Fernando Costa, o presidente do Feirense, confirmou no fim-de-semana passado que existem, actualmente, conversações avançadas no sentido de vender uma posição maioritária da futura SAD do clube a um grupo de investidores vindo de Itália.

O clube de Santa Maria da Feira, presentemente na Segunda Liga portuguesa, estará perto de ceder 51% do capital da SAD. A justificação para a tipologia do negócio é dada pelo presidente do clube: «(...) não faria sentido alguém estar a investir e não ficar com a maioria do capital».

As negociações estão em progresso e o desfecho deverá mesmo ser a entrada, dominadora, dos investidores. «As negociações estão no bom caminho, mas existem outros investidores interessados», assegurou Fernando Costa.