Hamilton: «Dez vitórias numa época é apenas...bem, wow!»

No final de mais vitória nesta época, a 10ª, Lewis Hamilton estava bastante contente, até porque largou de 2º da grelha e teve de ultrapassar o seu colega e rival directo ao título, Nico Rosberg.

Vitória também é da equipa

Hamilton descreveu a ultrapassagem assim: «Fiquei o mais próximo possivel do Nico e esperei pelo momento para estar perto para passar por dentro. Este é um circuito bom para seguir outro carro, mas ainda assim não é fácil. Temos de julgar os riscos nestas situações mas senti-me confiante que conseguiria.»

«Depois de passar o Nico, foi apenas controlar a corrida. Estou muito, muito orgulhoso de deter o recorde do piloto britânico com mais vitórias na Fórmula 1. Tenho que dizer, que é tudo graças à equipa e ao carro que temos este ano, que fui capaz de atingir esta marca tão rapidamente. Dez vitórias numa época é apenas...bem, wow!»

Rosberg avisa que não desiste

O dia do alamão não lhe correu de feição e é definido pelo piloto como «horrivel»: «Foi uma dia dificil para mim e foi horrível terminar em segundo depois de ter começado na pole. As condições eram bastante diferentes comparadas com as de ontem e demorei bastante tempo a encontrar o ritmo no inicio.»

Faltando agora apenas 2 corridas para o fim da temporada, sendo a última com pontos a dobrar, Rosberg ainda tem hipóteses de vencer o campeonato: «Está a ficar mais dificil mas ainda existe uma hipótese para o título e tudo pode acontecer. Ainda vou acelerar até ao fim como fiz até agora. Eu nunca desisto.»

Mais um pódio para o Sr. Sorriso

«Estou contente com isso», afirmou Daniel Ricciardo aos jornalistas. O terceiro lugar do piloto da Red Bull, colocou-o mais uma vez à frente dos dois Williams, que estiveram quase sempre na frente dele. O australiano explicou como o conseguiu: «Foi realmente muito bom ficar à frente dos Williams e voltar ao pódio. O inicio não foi tão bom, tive que trabalhar bastante, mas a recuperação foi boa e realmente não perdemos tempo. Os pit stop´s foram muito bons, a Red Bull é conhecida por ser espantosa nas paragens e eles mostraram isso hoje.»

Vergne VS Grosjean

A corrida ficou marcada pela luta entre Romain Grosjean e Jean-Eric Vergne, quase no fim da corrida. O francês da Lotus tentou passar Button na primeira curva, mas Vergne apareceu na trajectória de dentro do seu compatriota, tendo havido contacto entre um e outro. O resultado foi, o Lotus foi para fora da pista, perdendo a posição para Button e Maldonado, terminando com menos peças do que no inicio da corrida e o piloto da Toro Rosso, foi penalizado com 5 segundos.

Depois da corrida, houve uma troca animada de "mimos", através das redes sociais. Grosjean dizia-se chateado e agradecia o retorno das peças do seu Lotus; Vergne respondia que negociava os seus 5 segundos pelas peças do Lotus.

Um sinal diferente de desportivismo!