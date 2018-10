Liga Espanhola: Máquina CR7 garante liderança galáctica

O mundo do desporto rei assistiu este fim-de-semana a mais uma jornada intensa da Liga BBVA, com relevo para o assalto do Real Madrid à liderança da prova. Para tal, os merengues golearam o Granada por 0-4 e aproveitaram mais um desaire de Messi e companhia, que foram humilhados em Camp Nou ao sair derrotados diante do Celta de Vigo por 0-1. La Liga está ao rubro, com destaque também para o campeão Atlético e o Valência, que mantêm forte e renhida a intensa luta pelo Campeonato.

CR7 ajuda a colocar Real na frente

A abrir a ronda 10 da Liga BBVA, o Getafe deslocou-se até ao reduto do Deportivo e venceu por 1-2. A equipa de Corunha, que ainda há bem pouco tempo era treinada por Domingos, voltou a desiludir e nem mesmo o tento de Postiga ao minuto 79 disfarçou as debilidades de uma das piores defesas da Liga. Em Granada, o Real Madrid entrou forte e decidido, praticando neste momento um futebol fantástico. Os merengues esmagaram a equipa da casa por expressivos 0-4 e estão na liderança isolada com 24 pontos (melhor ataque da Liga, com 37 tentos). A marcha do marcador começou logo aos 2 min e o suspeito foi o do costume. O grande Cristiano Ronaldo não facilitou e lançou os blancos para mais uma confortável vitória, que Benzema e James também ajudaram a desenhar.

Por sua vez, o mítico Camp Nou foi palco de mais um desaire do Barcelona para a La Liga. Depois da derrota frente ao Real, a besta negra foi desta feita a sensação do Campeonato Celta de Vigo, que não teve medo de imprimir uma derrota a Messi e Neymar por 0-1, valendo o tiro certeiro de Larrivey a passe sublime de Nolito. Com mais uma desastrosa exibição, aliada à desinspiração de Messi, o Barça desce para a 4ª posição com 22 pontos, os mesmos do Sevilha (apesar da derrota, o Barcelona continua a ser a defesa menos batida da prova, com apenas 4 golos sofridos). Já o Celta ocupa um fantástico 6º lugar com 19 pontos, a apenas 3 do Barcelona.

Valência e Atlético de Madrid mordem os calcanhares a Real e Barça

O sólido Valência de Nuno Espírito Santo deslocou-se até ao terreno do Vilarreal e acabou por vencer por 1-3. A vantagem da equipa de André Gomes e companhia começou logo ao minuto 6, beneficiando de um auto-golo de Trigueros. Na segunda parte, Mustafi bisou no encontro ao minuto 64 e 73, acabando com as dúvidas do jogo. A reduzir a diferença, Trigueros tentou redimir-se do auto-golo e desta vez marcou na baliza certa ao minuto 88, mas de nada valeu para o Vilarreal. O Valência ultrapassou o Barcelona e ocupa um estonteante 2º lugar com 23 pontos, em igualdade pontual com o 3º Atlético.

O campeão em título Atlético de Madrid recebeu e venceu o Cordoba por 4-2. A figura da partida foi Griezmann que marcou 2 golos no confortável triunfo dos detentores do título. Também o ex-Bayern Manduzukic e o azarado Daniel Gonzalez na própria baliza desenharam os 4 tentos que o ex-portista Ghilas ainda tentou contrariar com 2 tiros certeiros. O Atlético de Madrid mantém bem viva a esperança de revalidar o título, encontrando-se com 23 pontos, a apenas 1 do atual líder Real Madrid.

Ronaldo marca mais do que 14 equipas no seu total

A lista de melhores marcadores da Liga BBVA é liderada pela máquina mortífera CR7 que leva já 17 golos em apenas 10 partidas. O português, sozinho, soma já mais golos do que 14 das 20 formações que compõem o Campeonato, com a curiosidade de ter exatamente os mesmos tentos concretizados que o Sevilha e Málaga. Em segundo lugar na lista aparece Neymar com 9 festejos, logo seguido de 3 jogadores que somam já 7 tentos. São eles Bacca, Larrivey e Messi.

A astronómica Liga Espanhola está completamente ao rubro e depois de alguns anos em que a luta pelo título era apenas a dois, eis que esta temporada Real Madrid, Valência, Atlético, Barcelona e Sevilha prometem lutar até ao último segundo rumo ao tão ambicionado troféu.

Confira a tabela classificativa: