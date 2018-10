Manchester United: Van Gaal quer Enzo Pérez em Janeiro

O Daily Express assegurou que o Manchester United está bastante interessado na contratação do médio internacional Enzo Pérez, dando conta da vontade do treinador holandês Van Gaal em ter o jogador argentino do Benfica nos seus quadros já no mês de Janeiro de 2015, altura em que a janela de transferência se reabrirá.

Para que a ida de Enzo para Old Trafford se concretize, relata o jornal inglês que o Mancester United estará disposto a bater a cláusula de rescisão do mundialista argentino, que se fixa actualmente em 30 milhões de euros. Caso a transferência se feche, Enzo irá encontrar o compatriota Marcos Rojo, contratado no Verão passado pelo United. Di María, outro argentino, fará também companhia ao médio todo-o-terreno do Benfica.

Na corrida está ainda o Valência: o clube de Peter Lim não esqueceu Enzo (ambas as partes estiveram muito perto de assinar) e pondera seriamente avançar com nova proposta em Janeiro, agora sem os constrangimentos processuais causadas, no Verão passado, pelo adiamento da compra do clube por parte do empresário magnata Lim.

A probabilidade da saída de Enzo Pérez é alta, já que o jogador encara com ambição a transferência para uma liga mais competitiva, ambição à qual junta a vontade de rubricar um contrato mais vantajoso que aquele que o Benfica actualmente lhe confere.