Real imparável com Cristiano Ronaldo a marcar há 12 jogos

O Real Madrid continua num momento de forma invejável, líder do campeonato espanhol com 24 pontos, já leva 37 golos marcados, sendo que 17 pertencem a Cristiano Ronaldo que continua a bater recordes pessoais e de grupo.

No passado fim-de-semana foi a vez de golear o Granada no Estádio Los Cármenes por 4 bolas a zero. A goleada começou a ser constituída cedo pelos pés do internacional português que rematou de primeira após ser assistido por Benzema.

O Real estava numa situação de controlo total do golo, tendo havido muitas oportunidades de golo nos primeiros minutos do encontro. Porém o marcador volta a sofrer alterações à meia hora quando James Rodriguez recebe a bola na esquina da área e remata de primeira, batendo o guarda-redes e carimbando um fantástico golo.

Após o intervalo, foi a vez e Benzema, que assistiu os dois golos da primeira parte, poder brilhar e aumentar a vantagem do Real Madrid para três. Numa jogada em que Ronaldo encontra o jogador francês na área bem posicionado, coloca a bola e esta termina dentro da baliza. O avançado luso leva já 12 jogos consecutivos a marcar, feito espectacular.

Aos 87’ minutos de golo, James volta a marcar após uma jogada colectiva que termina com o golo do recém madrilista colombiano. A Liga Espanhola tem como líder o Real Madrid à 10ª jornada do campeonato e os golos continuam a surgir pelos pés das estrelas de Madrid que, se continuarem com esta média de golos, continuarão a bater recordes desportivos.