Sporting x Schalke 04

Da nossa parte.. É tudo! Muito obrigada por terem estado desse lado! Encontraremos-nos numa outra oportunidade com toda a certeza!

Salientar ainda que Chelsea e Maribor empataram a uma bola.

«Tou feliz pelo golo e pela assistência, mas mais feliz pela vitória. Já não vão dizer mais que a equipa do Sporting está a jogar mal» Jefferson

«Queríamos dar uma grande resposta pelo jogo da Alemanha e pelo jogo de Guimarães e hoje mostrámos que temos uma grande equipa.» Rui Patrício

Sporting que ocupa agora o terceiro posto do Grupo G com 4 pontos, atrás do Schalke com 5 pontos e de Chelsea com 8.

«Mostrámos muita vontade de ganhar este jogo. Merecíamos ter ganho o outro jogo, este foi a vingança. Depois das criticas do jogo para o campeonato, demos uma boa resposta.» Nani

Noite bonita para as equipas portuguesas! Depois de ontem o Benfica ter vencido, também hoje Sporting e FC Porto garantiram vitórias.

A nuvem negra ultrapassou Alvalade. Exibição colectiva excelente da equipa da casa que fechou todas as portas à construção de jogo da equipa do Schalke.

Regresso aos triunfos na Champions 4 anos depois! Que reviravolta! A vingança está feita, Sarr parece perdoado, Jefferson regressou à titularidade e aos golos, Nani marcou em casa pela primeira vez esta época e Slimani estreou-se a marcar na Liga dos Campeões.

FINAL DO JOGO

90+3' Remate de Huntelaar, bola por cima da baliza de Patrício.

Slimani! Que arrancada a meio-campo! Sozinho e sem qualquer modéstia o argelino acabou com o jogo! Está feito o quarto golo da partida e o primeirodo argelino na Champions.

90 +1' GOLOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

4 minutos de tempo extra

89' Sai Nani entra Capel. Grande ovação das bancadas.

Aogo! Que golo!!! Depois de um passe de Boateng, o lateral esquerdo faz o 2-3 e relança a partida!

87' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SCHALKE!

Capel é agora chamado a entrar.

86' Remate de Sam, defesa segura de Patricio. Sem perigo.

55% de posse de bola para o Sporting, 45% para o Schalke.

85' Jogada perfeita de Boateng, mas Huntelaar não chegou a tempo.

84' Canto para o Sporting com Carrillo a cabecear por cima da baliza.

O tempo vai passando e o Sporting permanece no controlo do jogo.

82' Sai João Mário, entra Rossel.

81' Huntelaar remata de livre, sem direcção sem perigo.

81' Rossel está pronto para entrar.

80' O Sporting vai controlando o jogo, ouvem-se «Olés» nas bancadas.

78' Amarelo para William, por falta sobre Boateng.

77' Sai Fuchs entra Kirchhoff .

76' Cruzamento excelente de Cédric, Slimani não chegou a tempo! Agarra Nani, cruzou para a área, Slimani tenta o pontapé de bicleta, mas acaba por atingir um adversário.

Nani! Depois de Carrillo ultrapassar Fuchs, o peruano assistiu o português para o golo! 3-1 para a equipa da casa, primeiro golo da temporada de Nani em casa!

72' GOLOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

71' Confusão de coordenação entre Boateng e Sam poderia ter dado o golo, mas atrapalharam-se os homens do Schalke

70' Sai Obasi, entra Sam no Schalke.

69' Confusão de Prince Boateng e de William, passou sem a intervenção do juiz da partida.

68' Sai Carlos Mané entra Carrillo.

67' Carrillo está pronto a entrar!

65' Grande intervenção de Patricio! Jogada do Schalke, com Huntelaar e Boateng e o guardião leonino vai tirar a bola dos pés de Obasi à boca da baliza! Passou o perigo.

64' Sai Meyer entra Kevin-Prince Boateng no Schalke.

63' Meyer caiu na grande área, o juiz da partida vai lá verificar, mas manda seguir o jogo....

63' Boa jogada do Sporting. Mané decidiu não rematar e fez o passe para João Mário que rematou por cima da baliza alemã.

61' Boa combinação de Slimani e Mané, mas o argelino estava em posição irregular...

60' Cédric fica muito queixoso depois de um toque de ombro de Fuchs. Era o segundo amarelo para o homem do Schalke.

57' Cruzamento muito largo de Cédric.... Slimani não conseguiu chegar a tempo.

56' Uchida remata forte... agarra Patricio sem problemas.

55' O Sporting vai controlando o jogo. Somam-se oportunidades atrás de oportunidades!

BOMBA! Jefferson! Grande passe em diagonal de João Mário para Nani, o extremo fez o passe para o lateral, que rematou à boca da área e com tanta garra que a bola acabou mesmo o fundo da baliza! Um verdadeiro hino ao futebol!

52' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

51' Mais uma vez Meyer vai entrando pelo lado esquerdo.... desta vez foi Paulo Oliveira a fazer o corte. O central está apagado hoje, mas em todos os lances tem estado muito atento.

49' Muito bem Jefferson a travar o avanço de Choupo-Moting. Na sequência do livre, Patricio agarra sem problemas.

48' O Sporting, tal como no primeiro tempo, começa a pressionar muito alto.

47' Grande jogada do Schalke, mas muito atento William a fechar o cruzamento. Na sequência do canto, Howedes fica reclamar uma grande penalidade de Jefferson.

45' Carrillo, Capel e Montero seguem para o aquecimento.

Inicio da segunda parte

Vamos ver o que nos reserva esta segunda parte! Não saiam daí, já regressamos!

Do lado do Schalke, Huntelaar e Meyer têm sido as principais dores de cabeça da equipa de Marco Silva. Ainda assim é importante realçar a atitude da equipa que reagiu muitissimo bem ao golo alemão.

Até ao intervalo destaque ainda para as oportunidades de Mané e de João Mário, que acabaram por não surtir efeito face à prestação gigante de Färhmann.

Naby Sarr cabeceou fácil depois de um livre de Jefferson e fez o golo da igualdade! Parece perdoado pelos adeptos leoninos o central do Sporting.

O Sporting que estava furioso e veloz, acabou por diminuir de ritmo e chegou a temer-se uma queda da equipa de Marco Silva. Apesar de tudo, as oportunidades foram crescendo e a verdade é que aos 26' o empate apareceu.

Apesar de 3 oportunidades falhadas nos primeiros minutos de jogo, ao bater dos 17 minutos foi a vez do Schalke comemorar o golo. Na sequência de um livre, depois de uma falta escusada de Naby Sarr, Slimani cabeceou.... para dentro da própria baliza.

Grande entrada da equipa do Sporting. As alterações de Marco Silva e o desejo de vingança por parte de todos os jogadores começaram desde cedo a criar problemas à equipa alemã.

O 1-1 ao intervalo mostra ser justo.

INTERVALO

1 minuto de compensação.

44' Acorda Mané! Que jogada bonita da equipa da casa. Bola em Nani, teve tempo para tudo, cruzou, Mané tinha tempo e cabeceou ao lado.

43' O Schalke pressiona agora mais a equipa da casa.

41' Falta feia de Höger sobre Nani. Faltou o cartão.

39' Amarelo para João Mário por falta sobre Choupo-Moting.

38' Foi por pouco! Passe extraordinário de Nani, bola em Mané, acaba em João Mário, defendeu mais uma vez Färhmann.

37' Atira forte Nani na zona interior, defendeu como pôde Färhmann.

36' Jogada perfeita de Huntelaar e Meyer apareceu sozinho à boca da grande área, passou ligeiramente por cima da baliza de Patricio.

35' Fuchs cortou a bola com o braço. Fica por assinalar também uma grande penalidade a favor do Sporting.

34' Jogada perfeita! Tudo bem feito por Nani, João Mário apareceu solto do lado direito, mas acabou por atrasar a bola. Cortou a tempo Howedes! Esteve perto o golo.

32' Fica por assinalar uma grande penalidade a favor do Schalke. Jefferson tocou a bola com a mão.

31' Cruzamento de Cédric, corta de Howedes, estava atento Färhmann, Slimani estava muito perto.

Meia hora de jogo, 1 igual no marcador! Grande reacção do Sporting ao golo do Schalke.

28' Grande combinação de William com Slimani! Remate forte do português a tentar a tabela, mas a bola acabou defendida por Färhmann.

Naby Sarr parece estar perdoado! Depois de um livre batido por Jefferson, o central do Sporting fez o golo da igualdade de cabeça .

26' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SPORTING!

24' Neustädter não marcou porque não calhou! A bola saiu por cima da baliza de Patricio.

22' O Sporting continua a tentar controlar o jogo, mas a verdade é que o golo do Schalke baixou a moral dos «leões» de Marco Silva.

Falta escusada de Naby Sarr acabou por dar o lance do golo do Schalke.

18' Amarelo para Fuchs por falta sobre Mané.

Livre batido por Meyer, a bola bateu na cabeça de Slimani. Grande infelicidade para o argelino.

17' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO SCHALKE!

16' Amarelo para Sarr por falta sobre Meyer.

15' Jogada bonita de Mané! O internacional português acelarou, Nani ainda tocou, Cédrc tentou trivela, mas agarrou Färhmann sem problemas.

14' Amarelo para Huntelaar por protestos. Meyer estava no chão e o juiz da partida mandou seguir. O alemão protestou e viu o primeiro amarelo da partida.

13' Passe colocado de Jefferson, Slimani ainda sacudiu, mas chegou a tempo Färhmann.

12' A bola continua muito concentrada no meio-campo alemão.

11' Passe perfeito de Cédric, a bola ainda chegou a João Mário. Cruzamento pela direita e Nani atira a bola muito por cima da baliza de Färhmann.

9' A equipa da casa mostra-se muito ansiosa, já o Schalke parece preferir o jogo mais pausado e mais calmo.

7' Cruzamento de Mané.... sem perigo Färhmann estava atento.

6' Grande jogada de Meyer, mas Huntelaar demorou demasiado tempo. Cédric cortou a tempo, passou o perigo.

5' O Schalke está a ter muitas dificuldades em sai em jogo. O Sporting pressiona alto.

3' Muita agressividade a meio-campo por parte da equipa do Sporting.

2' Boa atitude do Sporting nestes primeiros momentos da partida!

1' Nani a bater, sem perigo para a equipa de Di Matteo.

1' Adrien arranca o primeiro canto da partida.

Inicio da partida

19:42 . Já se ouve o hino da Liga dos Campeões no Estádio de Alvalade. O jogo está prestes a começar! Muitos assobios dos adeptos do Sporting. Não saiam daí!

19:34. As duas equipas regressaram agora aos balneários!

19:33. Em Alvalade, as bancadas vão enchendo. Já falta pouco para o jogo das grandes emoções!

19:20. A pouco mais de 20 minutos do apito inicial relembramos que o Sporting jogará no já habitual 4x3x3. Já o Schalke de Di Matteo irá jogar em 4x2x3x1.

19:16. São esperados 35 mil nas bancadas, mas também ao Schalke não faltará apoio. Estão 3 mil alemães nos lugares reservados à equipa visitante.

19:14. A equipa do Sporting também já subiu ao relvado para o aquecimento.

19:10. A curiosidade toma agora conta de todos os adeptos: Nani jogará à esquerda, ou à direita?

19:07. Também a equipa do Schalke já subiu ao relvado para o aquecimento sob um coro de muitos assobios vindos das bancadas.

19.04. Os guarda-redes já aquecem!

18:51. Di Matteo manteve o onze esperado.

18:50. No banco do Schalke: Wetklo, Kirchhoff, Boateng, Clemens, Sam, Ayan e Barnetta.

18:49. ONZE DO SCHALKE: Färhmann; Uchida, Neustädter, Howedes e Fuchs; Höger e Aogo; Obasi, Max Meyer e Choupo-Moting; Huntelaar.

18:45. São duas as surpresas no onze de Marco Silva! Jonathan Silva ficou no banco e o lugar foi dado a Jefferson, tal como Carrillo que acabou por ver o lugar ocupado por Carlos Mané.

18:44. No banco do Sporting: Marcelo, Jonathan Silva, André Martins, Rosell, Montero, Capel e Carrillo.

18:43. ONZE DO SPORTING: Patrício; Cédric, Paulo Oliveira, Sarr e Jefferson; Adrien, William e João Mário; Carlos Mané, Slimani e Nani.

18:43. JÁ TEMOS ONZES OFICIAIS!

18:37. As duas equipas acabam agora de chegar ao Estádio de Alvalade!

16:55. Face a lesões de grande parte da equipa, é esperado que Di Matteo não complique as contas e faça do meio-campo a arma da partida. Apesa de tudo, Kevin-Prince Boateng deve começar sentado no banco.

16:45. Quanto aos onzes prováveis, do lado do Sporting é esperada apenas a entrada de Naby Sarr para o lugar do castigado Maurício.

Sporting x Schalke 04

16:40. Já Marco Silva, diz que a equipa do Sporting tem apenas uma opção para o jogo desta noite «É um jogo muito difícil e só os três pontos nos interessam. Só a vitória nos permite acalentar a hipótese de lutar pela qualificação. Queremos assumir isso sabendo que o Schalke, pela classificação, poderá ter postura de contenção e apostar no nosso erro. A nossa equipa vai ter de estar muito concentrada para não sermos surpreendidos».

16:30. Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Di Matteo diz que apesar da vitória na primeira-mão não espera facilidades frente aos leões «Cada jogo tem a sua história. Vamos jogar fora, frente a uma excelente equipa e esperamos um jogo difícil.». Face a toda a polémica gerada em torno da última decisão do juíz da partida, o técnico da equipa alemã não se alongou muito, lamentou o que aconteceu e acrescentou ainda que as injustiças acontecem «Ficámos satisfeitos com os três pontos que conquistámos há duas semanas. Devo dizer que também já fomos prejudicados por decisões dos árbitros. Já estivemos do lado do Sporting, mas são situações que acontecem no futebol e que não podemos alterar».

16:25. Enquanto que Marco Silva apostou no ataque, Di Matteo faz as contas a meio-campo. Muitas foram as estrelas chamadas pelo técnico suíço, entre elas, Kevin-Prince Boateng.



Lista de convocados:

Guarda-redes: Ralf Fährmann, Christian Wetklo e Timon Wellenreuther;

Defesas: Marvin Friedrich, Jan Kirchhoff, Benedikt Höwedes, Dennis Aogo, Atsuto Uchida, Christian Fuchs e Kaan Ayhan;

Médios: Max Meyer, Kevin-Prince Boateng, Christian Clemens, Marco Höger, Sidney Sam, Chinedu Obasi, Tranquillo Barnetta, Roman Neustädter e Marcel Sobottka;

Avançados: Eric Maxim Choupo-Moting e Klaas-Jan Huntelaar.

16:20. Para o tudo ou nada, Marco Silva chamou quem pôde. 20 homens para fazer esquecer o que se passou na última jornada.





Lista de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício e Marcelo Boeck;

Defesas: Jefferson, Jonathan Silva, Paulo Oliveira, Cédric e Nabi Sarr;

Médios: William Carvalho, João Mário, Rosell, Adrien Silva e André Martins;

Avançados: Slimani, Montero, Tanaka, Heldon, Nani, Carrillo, Capel e Carlos Mané.

16:15. Para o jogo desta noite Marco Silva também terá algumas dores de cabeça. O central brasileiro Maurício terá de ficar de fora das contas do técnico verde e branco por castigo e o esperado é que seja Naby Sarr a ocupar o seu lugar no onze titular.

16:10. Já o Schalke chega a Lisboa depois uma vitória frente ao Augsburgo por 1-0. Um jogo onde Huntelaar brilhou e onde Draxler se lesionou com alguma gravidade. O internacional alemão contraíu uma ruptura parcial no tendão da coxa esquerda e só estará de olta aos relvados em meados de 2015. À lista de lesionados de Di Matteo juntam-se Joel Matip e Jefferson Farfán.

16:00. Sporting que entra esta noite em Alvalade depois de uma derrota por 3-0 frente ao Vitória de Guimarães para o Campeonato. Um jogo de um sentido apenas: a baliza de Patrício. Maurício ainda ajudou a fazer um dos golos da equipa de Rui Vitória e o Sporting não só foi derrotado como criticado, depois uma exibição irreconhecível, por toda a massa associativa, comunicação social, treinador e Presidente. Bruno de Carvalho que fez questão de expressar toda a sua indignição perante a exibição da equipa principal, e da equipa B, na sua página do facebook.

15:45. Na primeira volta da fase de grupos Schalke e Sporting encontraram-se e a equipa portuguesa acabou por ver os 3 pontos fugirem-lhe por entre os dedos. Depois de um domínio do jogo e de um empate a 3 bolas ao bater dos 90, a equipa de Marco Silva viu o castigo máximo ser aplicado depois de uma bola na cara de Jonathan Silva na grande área. Três pontos que acabaram garantidos para a equipa alemã, mas de uma forma injusta. Jogadores, Equipa Técnica e até o Presidente do Clube, Bruno de Carvalho, acabaram por tecer muitas críticas à forma como o juiz da partida, o russo Sergei Karasev, orientou toda a partida.

15:35. O jogo tem uma importância totalmente diferente para ambas as equipas: enquanto que o Schalke pode jogar para o empate, o Sporting tem hoje o tudo ou nada nas contas da europa. Os alemães ocupam o segundo lugar do Grupo com 5 pontos, atrás de Chelsea com 7, os «leões» têm apenas um e para continuarem a sonhar, terão de esperar não só, por uma vitória esta noite, mas também por uma derrota do Maribor frente ao Chelsea.

15:30. O Sporting precisa mesmo de vencer para continuar a sonhar com a europa. A equipa lisboeta ainda não conseguiu garantir os primeiros 3 pontos na Liga Milionária e conta com 2 derrotas e um empate. Ocupando assim o último lugar do Grupo G nesta Liga dos Campeões.

15:20. Este será o segundo jogo na história das duas equipas. O Sporting de Marco Silva tem agora a oportunidade de mostrar aos adeptos que o desaire da primeira volta está ultrapassado. A importância do jogo desta noite está bem presente nas cabeças de todos os jogadores e equipa técnica.

15:15. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à partida entre Sporting e Schalke 04 em jogo a contar para a jornada 4 da fase de grupos da Liga dos Campeões. Alvalade abre portas à Liga Milionária a partir das 19:45h, mas até lá, não saiam daí, acompanhe com Vavel.com todas as incidências do jogo Sporting x Schalke 04.